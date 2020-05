RUMEUR sur GTA V : le jeu gratuit dès demain via l'Epic Games Store

Depuis maintenant près d'un an et demi, l'Epic Games Store nous offre au moins un nouveau jeu chaque semaine. Les titres peuvent être ajoutés à notre collection en quelques clics et conservés à vie, permettant de se créer une ludothèque de qualité sans débourser le moindre centime. La seule condition est d'utiliser le launcher d'Epic Games pour les utiliser, mais cela ne devrait pas changer la vie de bien des joueurs.

Une fois n'est pas coutume, l'Epic Games Store tease quelque chose de majeur pour son ou ses nouveaux jeux gratuits, offerts du 14 au 21 mai 2020. Là où l'identité du prochain titre est donnée dès le jeudi précédent, le site officiel nous met face à un coffre-fort qui ne sera ouvert qu'à 17h00 demain, au moment de récupérer le précieux sésame. Et il se pourrait effectivement que la hype soit méritée.

Selon GamePressure, site honnêtement peu coutumier des informations exclusives, le jeu gratuit ne serait autre que GTA V. Oui, Grand Theft Auto V en personne, carrément proposé en Édition Premium Online. Cette dernière contient pour rappel le DLC Pack d'entrée dans le monde criminel, comprenant l'équivalent de 10 000 000 GTA$ de contenu dont 1 000 000 GTA$ en cash (virtuel). La rumeur a surtout était appuyée et validée par ZhugeEx, analyste financier qui lui a déjà fait ses preuves en termes de fuites du genre.

Will be in 26 hours pic.twitter.com/jAVsml837U — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) May 13, 2020

Epic Games va-t-il réellement offrir LE produit le plus lucratif de l'histoire du jeu vidéo, qui a rapporté des milliards de dollars à Rockstar Games et se vend encore par dizaine de millions chaque année ? Réponse demain !