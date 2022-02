RUMEUR sur 2K Games : des jeux de sports LEGO en développement, dont un de football pour 2022

Peut-être échaudé par le développement long et mouvementé de LEGO Star Wars : La Saga Skywalker, LEGO va visiblement aller voir ailleurs pour la création de futurs jeux sous licences, même s'il n'est pas exclu qu'il collabore de nouveau avec le studio de Warner Bros. à l'avenir. Selon VGC, un partenariat avec un autre éditeur serait même très avancé.

Andy Robinson et Jordan Middler rapportent en effet que la société danoise aurait signé avec 2K Games pour produire plusieurs jeux de sports estampillés LEGO. Le premier serait un jeu de football développé par Sumo Digital (Team Sonic Racing, Sackboy: A Big Adventure) à venir d'ici la fin de l'année 2022 pour sortir au moment de la Coupe du Monde. Le second serait un jeu de course en monde ouvert mené par Visual Concepts (WWE 2K22), lui prévu pour 2023 : les fans de LEGO Racers devraient apprécier. Enfin, un troisième titre basé sur une « franchise de sport majeure » serait planifié pour plus tard : allons-nous vers un LEGO NBA d'ici quelques années ?



Selon l'une des sources, 2K Games aurait même pour idée d'inclure des personnages invités, non pas de ses licences, mais de celles déjà partenaires de LEGO, ce qui pourrait amener à la présence de guests venus de Marvel, DC ou encore Harry Potter. Il ne s'agit que de rumeurs, mais au vu du pédigrée de VGC et de la précision des informations, il y a de quoi être confiant. En attendant l'officialisation de l'initiative par 2K Games, LEGO Star Wars : La Saga Skywalker est disponible à partir de 59,99 € sur Amazon.fr.

