RUMEUR sur l'Epic Games Store : au moins 14 jeux encore offerts pour Noël, le premier gros titre connu !

C'est un rendez-vous à ne pas manquer pour les joueurs PC. À chaque fête de fin d'année, l'Epic Games Store a pris l'habitude de nous offrir un jeu par jour pendant 2 semaines, gratuitement et sans condition particulière. Les 15 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store avaient ainsi permis de récupérer Alien: Isolation, Cities: Skyline ou encore Jurassic World Evolution l'année dernière.

Et il semblerait que la boutique remette le couvert en cette fin 2021. billbil-kun, membre de Dealabs qui a pris l'habitude de leaker les jeux offerts via le PlayStation Plus ces derniers mois, affirme que la plateforme proposera gratuitement au moins 14 titres entre le 16 décembre et le 6 janvier.

Et selon lui, l'expérience qui ouvrira le bal entre le 16 décembre 2021 à 17h et le 17 décembre 2021 à 16h59 sera Shenmue III, projet tant attendu qui n'a malheureusement pas convaincu tous les joueurs. billbil-kun affirme connaître l'intégralité de la liste des jeux offerts, mais ne la dévoilera pas tout de suite, sauf si une fuite le fait avant lui, auquel cas il la confirmera ou l'infirmera. Si l'opération est réelle, l'EGS devrait logiquement la teaser dès cet après-midi avec l'offre de Godfall: Challenger Edition et Prison Architect jusqu'à jeudi prochain.

