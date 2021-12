Epic Games Store : Dead by Daylight et while True: learn() gratuits cette semaine, un gros jeu amputé et un titre de gestion de prison offerts ensuite

Encore du lourd au programme des jeux gratuits de l'Epic Games Store cette semaine ! Comme annoncé, la boutique nous invite à récupérer gratuitement Dead by Daylight avant le jeudi 9 décembre à 19h00, pour permettre au plus grand nombre d'essayer ce jeu d'horreur à succès en multijoueur asymétrique, à l'occasion de son arrivée sur l'EGS. Nous pouvons à côté aussi déverrouiller définitivement while True: learn(), un puzzle game inspiré par la logique informatique.

Les liens de téléchargement et les descriptions sont lisibles ci-dessous.

Dead by Daylight Dead by Daylight est un jeu d'action multijoueur (4 contre 1) qui vous plonge dans une ambiance de film d'horreur dans lequel chaque joueur prend tour à tour le rôle d'un tueur sanguinaire pendant que les quatre autres tentent de lui échapper en évitant d'être attrapé, torturé et tué. Les Survivants jouent en troisième personne et ont l'avantage de mieux appréhender la situation. Le Tueur joue à la première personne et se focalise plus sur ses proies. À chaque rencontre, le but des Survivants est de s'échapper du terrain sans se faire attraper par le Tueur (plus facile à dire qu'à faire), surtout lorsque l'environnement change à chaque partie. while True: learn() Ce jeu est parfait pour... Ceux qui veulent en savoir plus sur la façon dont l'apprentissage automatique et les technologies qui lui sont affiliées fonctionnent.

Les parents et les enseignants à la recherche d'un moyen simple et amusant d'expliquer aux enfants les bases de la pensée logique, de la programmation, et des nouvelles technologies.

Les joueurs qui aiment faire marcher leur cerveau de diverses façons, tout en s'amusant.

Les joueurs qui aimeraient développer leurs capacités à résoudre un problème, tout en éprouvant une immense sensation de satisfaction et de réussite.

Ceux qui aiment les chats intelligents.

La semaine prochaine, la fête continue avec les offres de Godfall: Challenger Edition, la version au rabais déjà proposée via le PlayStation Plus dont le contenu réduit fait polémique, et Prison Architect, un jeu de simulation vous demandant de gérer votre centre pénitencier.