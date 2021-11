Dead by Daylight annoncé sur l'Epic Games Store, le Chapitre Portrait of a Murder teasé

Dead by Daylight continue son chemin et accueille régulièrement du nouveau contenu avec des Chapitres introduisant des personnages jouables en DLC, Tueurs ou Survivants. Mais avant le teasing du prochain contenu, Behaviour Interactive annonce que son jeu d'horreur multijoueur au gameplay asymétrique arrivera le mois prochain sur l'Epic Games Store, avec du cross-play et de la cross-progression entre l'EGS, Steam et Stadia grâce au compte Behaviour.

Pour en revenir au prochain Chapitre, le 22, il se nommera Portrait of a Murder et introduira des personnages totalement inédits, revenant aux sources de Dead by Daylight avec du mystère, de la peur et du fantastique. Et surtout, il permettra d'obtenir le premier personnage américano-mexicain du jeu, un certain Jonah Vasquez, qui a droit à une présentation :

En tant que décodeur chevronné de la CIA, déchiffrer les équations mathématiques et leurs secrets était une seconde nature pour cet agent d’expérience. Depuis l’adolescence, il voyait une suite de chiffres, qui semblaient le suivre partout. Lorsque les chiffres réapparurent lors d'une mission de la CIA, il découvrit une formule qui le conduisit à une réalité au-delà de l'entendement : un cimetière perdu au Chili. Les chiffres prophétisaient qu'il se trouverait à cet endroit, à ce moment-là. Alors que Jonah Vasquez réfléchissait à sa découverte, des corbeaux émergèrent des arbres en criant sans relâche, comme s'ils savaient : le temps était venu.

Portrait of a Murder inclura également une nouvelle carte, le Cimetière abandonné prenant place dans le désert chilien avec une grande crypte et un perchoir aux corbeaux pour observer les alentours. Le terrain de chasse idéal pour l'Artiste, nouvelle Tueuse de Dead by Daylight qui sera aussi rajoutée avec le DLC. De son vrai nom Carmina Mora, elle aussi a droit à sa présentation :

Carmina était sur le point de s’enlever la vie juste avant d'être sauvée par une étrange volée de corbeaux. Cette expérience irréelle transforma son art surréaliste à l'encre noire en une expression plus colorée, plus grande et plus audacieuse. Elle se mit à peindre des fresques militantes à grande échelle au coin des rues, mettant en lumière la corruption locale. Partout où elle performait, les corbeaux suivaient. Alors qu'elle s’élevait dans l’estime du public et qu’elle exposait de plus en plus la corruption, elle commença à recevoir des menaces de mort. Le moment fatidique survint et Carmina fut enlevée avec ses amis et emmenée dans un cimetière abandonné au milieu du désert. Ses poignets furent sectionnés et sa langue coupée. C’est à ce moment qu’un torrent de corbeaux jaillit à nouveau des nuages, cette fois pour attaquer ses agresseurs ainsi que ses amis. Mutilée et laissée pour morte après cette rencontre brutale, Carmina fut emmenée par l'Entité. Transformée en grotesque être de vengeance, elle transforme désormais quiconque se trouvant sur son chemin en charogne pour les bêtes.

Portrait of a Murder a déjà droit à une bande-annonce dévoilant l'apparence des deux nouveaux personnages de Dead by Daylight, il faudra attendre avant de découvrir leurs capacités respectives. Le DLC sera lancé dans le courant du mois de novembre 2021 au prix de 6,99 € sur PC et Stadia et 7,99 € sur consoles. Vous pouvez retrouver Dead by Daylight en Special Edition à 19,99 € sur Amazon.