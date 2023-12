The Casting of Frank Stone : le jeu de Supermassive Games dans l'univers de Dead by Daylight se dévoile enfin

Dead by Daylight n'est plus seulement un jeu d'horreur au gameplay asymétrique à succès, c'est désormais une véritable franchise. Behaviour Interactive ne peut évidemment pas tout gérer tout seul, il a donc fait appel à Supermassive Games pour développer un jeu solo narratif et interactif.

Ce projet était jusqu'ici bien mystérieux, mais à l'occasion des Game Awards 2023, nous en avons appris un peu plus. Le jeu s'appelle donc The Casting of Frank Stone, et ce sera un pur produit Supermassive Games (Until Dawn, The Dark Pictures Anthology, The Quarry). Malheureusement, cette première bande-annonce reste assez évasive, mais c'est un début.

The Casting of Frank Stone n'a pas encore de date de sortie précise, mais il arrivera sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S en 2024. En attendant, vous pouvez retrouver The Quarry à partir de 10,44 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.