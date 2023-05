Dead by Daylight : Chapitre End Transmission, Nicolas Cage, jeux par Supermassive Games et Midwinter Entertainment, la totale pour le 7e anniversaire

Ce soir, Behaviour Interactive a célébré le septième anniversaire de Dead by Daylight, son jeu d'horreur au gameplay asymétrique. Un évènement un peu précipité par des leaks survenus cette semaine, mais qu'importe, le studio canadien n'a pas été avare en annonces, les fans de la franchise sont ravis.

Behaviour Interactive a évidemment présenté le prochain Chapitre de Dead by Daylight, qui s'intitulera End Transmission. Il introduira comme toujours un nouveau Tueur, The Singularity, ainsi qu'un nouveau Survivant, Gabriel Soma, mais aussi une nouvelle carte, Toba Landing, qui sera accessible pour tous les joueurs, même ceux qui n'achèteront pas le DLC. Le studio est également revenu sur sa collaboration improbable avec Nicolas Cage, l'acteur sera pour rappel un futur Survivant dans le Brouillard, mais nous en apprendrons encore davantage en juillet prochain.

Behaviour Interactive a aussi annoncé que la franchise Dead by Daylight va évoluer, et pas seulement avec un jeu de drague. Non, le studio a d'abord rappelé qu'un film est en cours de production chez Bloomhouse et Atomic Monster, mais surtout, il annonce deux nouveaux jeux développés par des studios tiers. Midwinter Entertainment (Scavengers) va ainsi s'occuper d'un jeu coopératif à quatre joueurs en PvE, tandis que Supermassive Games (Until Dawn, The Dark Pictures Anthology, The Quarry) va développer un jeu solo narratif et interactif, comme il sait si bien le faire. Ce dernier sera présenté un peu plus en détail en fin d'année 2023.

Enfin, le studio a dévoilé de nouvelles Collections avec des éléments cosmétiques inspirés des groupes de Metal Iron Maiden et Slipknot, les fans retrouveront ainsi des tenues basées sur Eddie et sur les neuf membres du groupe de l'Iowa. Une autre Collection mettra à l'honneur les créations de cinq artistes, dont la directrice créative Ikumi Nakamura (The Evil Within, Ghostwire: Tokyo). Les fans pourront également craquer pour la tenue Naughty Bear pour le Piégeur, tandis que l'évènement in-game Twisted Masquerade fera son retour le 21 juin, permettant de débloquer des éléments cosmétiques uniques.

Vous pouvez revivre la présentation complète du septième anniversaire de Dead by Daylight ci-dessus, retrouver des images sur la seconde page et acheter le jeu à 9,99 € sur Gamesplanet.