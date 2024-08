Dead by Daylight : une date de sortie pour le Chapitre Castlevania avec Dracula et Trevor Belmont

À l'occasion du huitième anniversaire de Dead by Daylight en mai dernier, Behaviour Interactive avait annoncé un Chapitre Castlevania, en collaboration avec Konami. À l'époque, il fallait se contenter d'un simple teaser, mais le studio canadien est de retour cette semaine avec des informations plus complètes.

Déjà jouable dans la build de test publique sur Steam, le Chapitre Castlevania sera lancé pour tous le 27 août prochain dans Dead by Daylight. Ce contenu additionnel rajoutera le Tueur Dracula et le Survivant Trevor Belmont, il n'y aura pas de carte inédite, mais le château du vampire sera visible au loin lorsque ce Tueur sera sélectionné. Voici ce qu'il faut savoir sur ce Chapitre Castlevania :

Une franchise immortelle

Difficile de se souvenir d’une époque dans le monde du jeu vidéo sans Castlevania, une des séries iconiques de Konami Digital Entertainment (KONAMI). Lancée pour la toute première fois en 1986 sur le Famicom Disk System au Japon, puis sur NES en 1987 et toujours aussi populaire depuis, la franchise Castlevania possède un héritage presque aussi durable que celui de son principal antagoniste.

Pour beaucoup, y compris les membres de l’équipe de Dead by Daylight, le Castlevania original dans toute sa gloire en 8 bits était une première introduction au jeu d’horreur. Des titres innombrables, une série animée à succès, et des décennies d’histoires complexes plus tard, Castlevania continue de gravir le panthéon de l’horreur avec son arrivée dans Dead by Daylight.

Les pouvoirs de Dracula et ceux de son château sont inextricablement liés, et l’Entité a amené les deux dans son royaume. Chaque fois que Dracula est le tueur d’une partie sur une carte originale, les joueurs verront le château menaçant se dresser à l’horizon de la carte. Les pouvoirs qu’il confère à son maître sont suffisants pour geler le sang du survivant le plus aguerri.

Mortel comme le loup, rapide comme la chauve-souris

Avec Dracula de Castlevania, Dead by Daylight accueille son premier Tueur métamorphe, mais aussi son premier vampire dans le Brouillard. Majestueux, imposant et terrifiant, le mépris de Dracula pour l’humanité n’a d’égal que sa soif de sang, faisant du royaume de l’Entité un terrain de chasse idéal pour le marcheur nocturne.

Il paraît que le Seigneur ténébreux peut adopter de nombreuses formes, chacune experte pour traquer et tuer ses victimes. En tant que Vampire, il traque ses proies et peut conjurer des flammes qui brûlent les chairs et réduisent les os en cendres. Aussi silencieuse qu’une ombre insidieuse, la Chauve-souris approche en un clin d’œil et gagne du terrain en un instant. Chasseur impitoyable, le Loup est doté d’un incroyable odorat pour le sang frais, même celui qui n’a pas encore été versé...

Lignée de survivants

Tourmentée, exilée, et même maudite, certains disent que la lignée des Belmont a toujours été le rempart de l’humanité face aux forces des ténèbres depuis d’innombrables générations. Pourtant, aucun descendant de ce clan n’est peut-être mieux équipé pour affronter le royaume de l’Entité que le nouveau survivant, Trevor Belmont.

Introduit pour la première fois en 1989 dans Castlevania III: Dracula’s Curse, Trevor n’est probablement pas le Belmont le plus musclé, mais il se distingue par ses talents uniques. Entre son talent naturel pour trouver des alliés et travailler en équipe, ses pouvoirs surnaturels, ses valeurs et sa volonté, il incarne à lui seul toute la grandeur du clan Belmont.