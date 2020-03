Dead by Daylight Mobile : enfin une date de sortie pour la version iOS et Android en free-to-play

Dead by Daylight fait frémir les joueurs à travers le monde entier depuis 2016, d’abord sur PC, et ensuite sur consoles. Son concept est largement inspiré des slashers, alors que quatre survivants doivent survivre à un assassin dans des parties multijoueurs. Des méchants emblématiques du cinéma, de Freddy Krueger à Michael Myers en passant par le Demogorgon de Stranger Things, sont d’ailleurs jouables pour encore plus de frissons.

La suite logique, c’est un Dead by Daylight Mobile annoncé de longue date, qui permettra de retrouver toute la tension et le fun de l’expérience avec des contrôles et des mécaniques adaptés aux écrans des téléphones portables et tablettes. Le portage s’est précisé il y a peu avec la révélation de bonus pour les préinscriptions, mais il ne confirme que maintenant sa date de sortie.

Sortez les calendriers : Dead by Daylight Mobile arrive sur iOS et Android le 16 avril 2020, comme il nous l’apprend avec un teaser horrifique. Et contrairement au jeu original, il sera jouable en free-to-play, avec inévitablement des éléments à acheter contre de l’argent réel pour pousser le plaisir encore plus loin.