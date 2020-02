Dead by Daylight Mobile : période de sortie et ouverture des préinscriptions

C'est l'été dernier que Behaviour Interactive a annoncé la venue de Dead by Daylight sur iOS et Android, mais le studio a été discret depuis. Heureusement, il est de retour cette semaine, avec de bonnes nouvelles.

Dead by Daylight Mobile est désormais attendu dans le courant du printemps 2020 sur l'App Store et le Google Play Store en Europe et en Amérique du Nord, tandis que NetEase se chargera de distribuer le titre en Asie. Les inscriptions sont déjà ouvertes, avec comme souvent des récompenses à la clé :

Tier 1 (500 000 préinscriptions) : t-shirt week-end, haut à capuche d'entrainement, manteau, tenue Épouvantail et 2 000 éclats irisés ; Tier 2 (750 000 préinscriptions) : pantalon pastèque, leggins de sport, bottes rouges, marteau Marked Spike Maul et 3 000 éclats irisés ; Tier 3 (1 million de préinscriptions) : casquette Preppy Flat, bandeau de joggings, foulard coloré, Bill Overbeck (Left 4 Dead) et 5 000 éclats irisés.

Les joueurs peuvent se préinscrire sur le Google Play Store ou le site de Dead by Daylight Mobile afin d'obtenir ces récompenses au lancement du jeu sur iOS et Android. Pour rappel, le titre met en scène un Tueur traquant quatre Survivants, dans une ambiance horrifique et avec un gameplay asymétrique.