Dead by Daylight Mobile : Freddy Krueger vient hanter les rêves des joueurs sur iOS et Android

En parallèle de la version console, Behaviour Interactive s'occupe également de Dead by Daylight Mobile, une alternative free-to-play sur iOS et Android de son jeu d'horreur multijoueur au gameplay asymétrique, qui accueille également du contenu additionnel, avec un peu de retard cependant.

Mais que les fans de cinéma horrifique se réjouissent, Freddy Krueger va très bientôt s'inviter dans Dead by Daylight Mobile, avec le Nightmare on Elm Street Chapter. Les joueurs retrouveront ainsi le Tueur The Nightmare équipé de ses gants tranchants, mais également le Survivant Quentin Smith. Un évènement spécial Bloodfeast sera par ailleurs jouable jusqu'à la fin du mois pour gagner trois fois plus de Bloodpoints et d'expérience de personnage.

Enfin, les développeurs annoncent que les joueurs appréciant Nea Karlsson pourront retrouver dans la boutique la skin Graff-Crafter, très populaire sur consoles et qui débarque enfin dans Dead by Daylight Mobile. Freddy Krueger et la skin de Nea seront disponibles à partir du 22 février prochain, vous pouvez retrouver le film Les Griffes de la nuit à 10,99 € sur Amazon.