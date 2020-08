Dead by Daylight Mobile : le chapitre Cursed Legacy débarque sur iOS et Android

Dead by Daylight cartonne sur ordinateurs et consoles, mais Behaviour Interactive a également porté son jeu d'action et d'horreur multijoueur au gameplay asymétrique sur mobiles dans une version free-to-play, qui a elle aussi rencontré un joli succès. Le titre accueille petit à petit du contenu additionnel, et aujourd'hui, c'est le chapitre Cursed Legacy qui s'invite sur iOS et Android.

Il s'agit du même contenu additionnel sorti en fin d'année dernière sur les ordinateurs et consoles, les joueurs peuvent ainsi retrouver l'Oni, un Tueur inspiré des samouraïs, la Survivante Yui Kimura et la carte Sanctuaire du courroux. Voici comment sont présentées ces nouveautés :

Le chapitre Cursed Legacy inclut une nouvelle carte, le Sanctuaire du courroux. Le nouveau tueur est l’Oni, un ancien samouraï corrompu par l’Entité et transformé en un sombre reflet de son angoisse intérieure. Une monstrueuse créature faite de pure rage, une incarnation de la colère et de la cruauté qui terrorise ses victimes. La nouvelle survivante s’appelle Yui Kimura. Elle protège les personnes incapables de se défendre et s’est rebellée contre la tradition. Cette motarde d’exception se retrouve désormais lancée dans une course éternelle pour sa propre survie.

Dead by Daylight Mobile accueille également une nouvelle version améliorée du Crotus Prenn Asylum, avec des textures et un éclairage retravaillés pour un meilleur gameplay. Enfin, les joueurs peuvent retrouver la collection Summer Camp avec des tenues pour Dwight Fairfield, Meg Thomas, La Nurse et Le Piégeur. Pour rappel, le jeu est disponible en free-to-play sur l'App Store et le Google Play Store, vous pouvez retrouver le Samsung Galaxy S20+ à 854,9 € sur Amazon.fr.