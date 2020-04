Dead by Daylight Mobile : le jeu multijoueur inspiré des films d'horreur disponible gratuitement sur iOS et Android

Dead by Daylight est un incontournable des expériences multijoueurs asymétriques sur PC. Il reproduit l'ambiance des slashers, alors que quatre personnages doivent survivre aux assauts d'un assassin, comme dans les films d'horreur les plus cultes. Il n'a d'ailleurs pas hésité à inviter des références de la culture pop dans son univers via des collaborations avec Saw, Halloween ou Stranger Things.

Le jeu passe une nouvelle étape en débarquant sur smartphones et tablettes cette semaine. Dead by Daylight Mobile reprend tout le contenu de l'original, mais avec un gameplay adapté aux appareils portables.

Jouez avec des amis

Que vous aimiez faire rire vos amis ou les effrayer, ce jeu d’horreur multijoueur asymétrique à 4 contre 1 a de quoi plaire à tous les joueurs. Avec 5 joueurs dans la même zone d’abattage, des moments imprévus et d’inoubliables sursauts d’effroi vous attendent à chaque tournant.

Une jouabilité asymétrique

Les joueurs peuvent assumer le rôle du tueur fou et des survivants en fuite sur Dead by Daylight Mobile. Certains joueurs aiment l’expérience haletante de la fuite hors de la zone d’abattage, alors que d’autres, les plus dérangés, savourent la poursuite et l’effroi si satisfaisant qu’ils infligent à leur proie.

Des personnages cultes classiques

Dead by Daylight Mobile vous propose des tueurs emblématiques de vos franchises d’horreur préférées. Entre Michael Myers, Amanda Young de SAW, Ghost Face ou le Démogorgon de Stranger Things, notre galerie croissante de personnages issus de licences populaires offre la variété nécessaire pour assouvir votre insatiable soif de sang. Et si les joueurs souhaitent incarner l’un de nos survivants, ils auront droit à leur lot de héros cultes comme Laurie Strode de Halloween, David Tapp de SAW, Bill Overbeck de Left for Dead, ou Steve et Nancy de Stranger Things. Bien entendu, si vous voulez du neuf, Dead by Daylight vous proposera des personnages nouveaux et originaux.

Système de progression riche

Entre les expériences de jeu diverses, les cartes générées aléatoirement et les compétences spécifiques aux personnages, Dead by Daylight Mobile offre aux joueurs une progression virtuellement riche et illimitée, ainsi que des expériences en constante évolution.

Découpez et survivez avec style

Dead by Daylight Mobile propose de nombreux objets cosmétiques pour que les joueurs puissent personnaliser leurs personnages préférés. Entre les vêtements, les tenues complètes et les accessoires, les joueurs peuvent parfaitement exprimer leur propre personnalité.

Dans votre poche

Dead by Daylight Mobile est le même jeu de survival horror que vous aimez sur console et PC, mais optimisé sur mobile et désormais toujours avec vous.