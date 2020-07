Dead by Daylight Mobile : 7 millions de téléchargements, un mode Entraînement et Ghost Face disponibles

Behaviour Interactive vient de publier une nouvelle mise à jour gratuite pour Dead by Daylight Mobile, la version pour iOS et Android de son jeu d'horreur au gameplay asymétrique opposant un Tueur à un groupe de Survivants devant s'échapper sans se faire massacrer. Le patch introduit notamment un nouveau mode de jeu, présenté en vidéo :

Désormais, les joueurs de Dead by Daylight Mobile peuvent donc découvrir tranquillement le gameplay du titre avec le mode Entraînement. Les parties n'influent pas sur le classement du joueur, et la difficulté des bots s'adapte en fonction de son niveau. Idéal pour découvrir les cartes et les personnages en réserve. Par ailleurs, la mise à jour rajoute Ghost Face, tueur des films Scream, dans la boutique de Dead by Daylight Mobile, ainsi que la collection Cook Out, qui propose quatre skins pour Jane Romero, Ace Visconti, Le Clown et La Chasseuse.

Enfin, les développeurs annoncent que Dead by Daylight Mobile a été téléchargé plus de sept millions de fois sur l'App Store et le Google Play Store, le titre étant pour rappel free-to-play et a été lancé sur iOS et Android en avril dernier.