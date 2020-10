Dead by Daylight Mobile : le contenu Silent Hill annoncé sur iOS et Android

Contrairement à la version pour ordinateurs et consoles de salon, Dead by Daylight Mobile est free-to-play, mais ça ne l'empêche pas d'accueillir le même contenu, souvent avec du retard. Mais pour le coup, les joueurs sur smartphones et tablettes n'auront pas à attendre bien longtemps pour découvrir le DLC Silent Hill, arrivé en juin dernier sur les autres plateformes.

Ce contenu additionnel rajoutera ainsi deux personnages jouables à Dead by Daylight Mobile, à savoir la Survivante Cheryl « Heather » Mason et le Tueur Pyramid Head, surnommé ici Le Bourreau, toujours équipé de son long couteau pour trancher ses ennemis avant de les livrer à l'Entité. Rien de bien neuf donc si vous avez déjà ce contenu sur consoles, les capacités de Heather et Pyramid Head avaient eu droit à une présentation détaillée il y a plusieurs mois.

Le DLC Silent Hill n'a pas encore de date de sortie précise dans Dead by Daylight Mobile, Behaviour Interactive nous promet que le lancement se fera « très prochainement », vous pouvez en attendant retrouver le Honor 9X à 179,99 € sur Amazon.fr.