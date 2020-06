Dead by Daylight : Pyramid Head et Cheryl de Silent Hill en action dans une vidéo de gameplay

Alors que les rumeurs vont bon train concernant le retour de la franchise Silent Hill, Behaviour Interactive a annoncé il y a quelques semaines la venue de deux personnages emblématiques de la franchise de Konami dans Dead by Daylight, à savoir Pyramid Head et Cheryl Mason. Les voici en action dans une vidéo de gameplay :

La vidéo débute par un son de sirène, évidemment, et c'est d'abord Le Bourreau qui est mis en avant. Pyramid Head porte très bien ce surnom, il est capable d'utiliser les Rites du Jugement pour se déplacer plus rapidement, son Grand couteau laissant une trainée permettant de détecter les Survivants la traversant. Ils reçoivent également le malus Tourment, et s'ils sont dans un état critique, c'est un aller simple pour la Cage d'expiation, un moyen exclusif au Bourreau d'éliminer ses victimes. Pyramid Head dispose aussi de la capacité Châtiment des damnés, capable de blesser les Survivants à distance. Enfin, si un Survivant a été accroché deux fois à un crochet, qu'il est dans un état critique et qu'il est touché par le Tourment, Pyramid Head peut utiliser le Jugement final, permettant de le tuer sans passer par la Cage d'expiation.

Concernant Cheryl Mason, surnommée Heather dans Silent Hill 3, elle dispose de trois compétences, la première lui permettant de gagner l'effet Endurance après avoir été soignée ou récupérée d'un état critique. Elle peut également voir les alliés blessés et touchés par l'Obsession au travers des murs, et si elle aide un Survivant, ils gagnent l'effet Rapidité pendant quelques secondes. Enfin, lorsque Cheryl répare longtemps un générateur, elle peut invoquer une Entité pour le bloquer et indiquer son emplacement aux autres Survivants. Toute l'action se déroule ici évidemment dans l'École primaire Midwich, nouvelle carte du jeu.

Ce contenu Silent Hill sera disponible dès le 16 juin prochain dans Dead by Daylight. Le titre est pour rappel disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.

