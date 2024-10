Dead by Daylight : un tas d'évènements pour Halloween et une bonne nouvelle pour le mode 2v8

Le mois d'octobre rime avec Halloween pour tous les amateurs d'œuvres horrifiques, Behaviour Interactive n'allait évidemment pas passer à côté de l'évènement dans Dead by Daylight. Le studio canadien dévoile aujourd'hui ce qui attend les joueurs dans les prochaines semaines, avec un nouveau Tome, des collections de tenues et l'inévitable retour de l'événement Hantise en plein jour.

Sans plus attendre, voici le programme des prochaines semaines pour les joueurs de Dead by Daylight :

Succombez à la Hantise en plein jour L’appel du royaume du Vide retentit, et ceux qui oseront s’y aventurer pourraient bien ne plus jamais être les mêmes après. L’événement Hantise en plein jour revient du 17 octobre au 7 novembre pour sa troisième année à la première place des festivités d’Halloween de Dead by Daylight. Le Vide revient pour cette nouvelle mouture de l’événement et va jouer un rôle plus important que jamais. Cette année, non seulement il y a davantage de portails disponibles dans le royaume du Vide, mais dès qu’ils sont ouverts, ils ne peuvent plus être refermés. L’Énergie du Vide peut être recueillie afin d’ouvrir ces portails, mais une fois à l’intérieur, elle peut aussi être consacrée à la création d’Objets du Vide flambant neufs et spécifiques aux rôles pour vous aider à inverser le cours d’une Épreuve. L’événement va gagner en intensité, car les pouvoirs des tueurs sont désormais utilisables dans le royaume du Vide lui-même pour la première fois. Castlevania, ça continue Suivant de près l’emblématique Castlevania qui prend place dans le royaume de l’Entité, le Tome 21 : DOMINUS compte bien mettre les bouchées doubles et proposera davantage d’histoires, de tenues et de récompenses issues de l’impérissable franchise. Célébrant tout ce qui est Castlevania, en se concentrant plus particulièrement sur certains titres populaires sur Nintendo DS, DOMINUS propose des souvenirs qui plongent plus profondément dans les histoires de Trevor Belmont et de Dracula, tous deux cherchant à rallier Alucard à leur cause. C’est une première dans Dead by Daylight : chaque tenue, charme, bannière et écusson gagnable dans DOMINUS aura soit pour thème Castlevania ou sera inspiré de l'horreur gothique, y compris la tenue Légendaire Soma Cruz pour Trevor, et Véritable forme, la tenue Viscérale Légendaire pour Dracula, dotée de son propre Mori. Étoffes de l’effroi Les déguisements constituent la moitié du plaisir d’Halloween, et Dead by Daylight veillera de près à ce que les joueurs disposent de tout le nécessaire lorsqu’il leur faudra trouver le costume intrajeu parfait pour leurs personnages préférés. Revenant dès le 17 octobre et durant tout l’événement Hantise en plein jour, la collection du Vide s’enrichit de nouvelles pièces montrant les effets glaçants du contact avec l’Oubli. Cette année, les joueurs pourront choisir des tenues pour Kate Denson, Adam Francis et Zarina Kassir, ainsi que la première tenue de tueur de la collection, pour l’Épidémie. Petit clin d’œil à l’aspect plus léger de la saison, la collection Farces et friandises présente un duo de costumes pour Sable Ward et Mikaela Reid, tous deux disponibles dans la boutique. Sable se glisse dans la peau d’une sorcière jeteuse de sorts et Mikaela joue le rôle de son familier félin. La collection contient également des tenues pour Yun-Jin et le Farceur, à gagner dans l’événement, qui les voit assister à un concert d’Halloween. Les deux tenues sont à durée limitée. Parmi les retours se trouve aussi la collection Fléau consacré, très appréciée des fans, et elle présente de nouvelles tenues dès le 7 octobre. Grotesques, répugnantes et suintant en permanence, les nouveautés de la collection incluent des tenues pour le Cochon, le Brave Gars, le Lance-mort et bien plus. Enfin, la collection Alien joue à la fois sur l’inattendu et la nostalgie avec la nouvelle tenue Xénomorphe Juggernaut pour le Xénomorphe, ainsi que la tenue emblématique Combinaison pressurisée pour Ellen Ripley. Ces deux nouvelles tenues seront disponibles le 7 novembre.

Par ailleurs, Behaviour Interactive profite de l'occasion pour reparler du mode 2v8, annoncé lors du 8e anniversaire de Dead by Daylight et qui a déjà occupé les joueurs cet été. Bonne nouvelle, le 2v8 fera son retour du 12 au 26 novembre prochain dans DbD, avec des mises à jour régulières pour contenter les joueurs. Il sera notamment possible de profiter du mode avec de nouveaux personnages, sur de nouvelles cartes, voici tout ce qu'il faut savoir sur le retour du 2v8 :

Chaos contrôlé Bien que le mode de jeu 2v8 ait débuté il y a tout juste quelques petits mois, l’équipe de développement est de retour avec une deuxième offrande. Un design rapide et itératif a toujours été partie intégrante du plan de ce mode hautement complexe et chaotique, et comme pour la plupart des choses dans l’approche de Dead by Daylight, tout repose sur la proximité avec le joueur. Une gamme de personnages enrichie Dès le début, l’équipe Design savait qu’il faudrait enrichir le contenu du mode pour lui donner sa pleine maturité. Alors que tous les survivants sont disponibles d’emblée, la première version de 2v8 n’autorisait qu’une petite partie des tueurs et des cartes, et l’équipe en a depuis introduit davantage. Rejoignant le Piégeur, le Spectre, le Montagnard, l’Infirmière et la Chasseuse, voici le Fléau, l’Esprit et le Lance-mort avec qui les joueurs tueurs pourront désormais aussi faire équipe. De surcroît, de nouvelles cartes pour les royaumes Propriété de Yamaoka et Tombe de Glenvale ont été adaptées pour 2v8, ainsi que plusieurs autres cartes inédites pour les royaumes existants du mode. Mises à jour pour les survivants Un immense attrait qu’offre 2v8 est la possibilité pour un joueur d’avoir une équipe de deux tueurs pour la première fois dans Dead by Daylight. Pour équilibrer la situation, l’équipe Design a renforcé l’expérience des survivants en ajoutant des capacités actives ainsi que des capacités à déverrouiller améliorées. Chaque classe de survivant (Guide, Toubib, Fugitif et Éclaireur) aura désormais accès à deux capacités uniques. Les capacités à déverrouiller ont été améliorées pour donner une compétence unique associée à chaque classe de survivant. Chaque classe peut déverrouiller sa compétence après avoir subi la cage, ce qui permet aux joueurs d’effectuer des manœuvres décisives à des moments clés. Les capacités actives se chargent pendant un certain temps et peuvent être déclenchées pour tout faire depuis le redressement ou la réparation des palettes détruites, à l’octroi de bonus à la vitesse de réparations aux coéquipiers et bien plus. Une fois chargées, elles peuvent aussi servir à se remettre de l’état critique et un survivant peut se relever par ses propres moyens autant de fois que nécessaire. Nouvelles classes de tueur Les tueurs pourront désormais choisir une des quatre classes distinctes, chacune offrant des avantages dans un des aspects de la chasse. Non seulement ça permet aux joueurs de pousser encore plus loin leur style de jeu préféré, mais ça crée aussi un format plus standardisé qui facilite pour les concepteurs l’intégration de nouveaux tueurs au mode dans le futur. Les quatre classes de tueur sont : Ombre – encourage la furtivité pour s’approcher des survivants, bloquer les issues de secours et travailler en tandem pour créer l’élément de surprise.

Brute – consiste à être essentiellement une force inexorable et implacable pendant les poursuites.

Exécuteur – parfait pour s’en prendre aux faibles et achever les survivants blessés.

Alarmiste – se concentre sur les déplacements dans toute la carte et reste invisible pour aider son partenaire dans la chasse.

Dead by Daylight est disponible sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, vous pouvez le retrouver en Special Edition à 19,99 € sur Amazon.