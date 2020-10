Dead by Daylight : Ninja et Gaten Matarazzo vont jouer au DLC Stranger Things à Halloween

Dead by Daylight fait toujours autant parler de lui, il est d'ailleurs en promotion et jouable gratuitement tout le week-end sur Steam dans le cadre des Soldes d'Halloween 2020. Mais Behaviour Interactive compte aller encore plus loin pour le 31 octobre, avec un évènement pour le moins original.

Le célèbre streameur Ninja sera en effet sur Dead by Daylight le soir d’Halloween, en compagnie d'OhTofu, JasonSulli, Jessica Blevins et Gaten Matarazzo, jeune acteur surtout connu pour incarner Dustin dans la série Stranger Things de Netflix. Et bien évidemment, la fine équipe jouera en coopération au contenu additionnel Stranger Things, sorti l'année dernière et permettant d'incarner Nancy Wheeler, Steve Harrington ou le Demogorgon dans l'Underground Complex de Hawkings.

L'évènement sera à suivre à partir de 17h ce samedi 31 octobre, sur la chaîne Twitch de Dead by Daylight. Le titre est vendu 29,99 € dans sa Nightmare Edition, qui inclut le contenu Stranger Things.

