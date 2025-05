Dead by Daylight dévoile sa nouvelle Survivante et de gros changements pour les Archives

Behaviour Interactive est de retour avec du nouveau contenu et des changements pour Dead by Daylight, afin de « fêter le printemps » avec un peu de retard. Le studio canadien présente Orela Rose, la nouvelle Survivante de DbD qui est introduite avec le Chapitre Steady Pulse. Voici sa vidéo de présentation :

Ambulancière de formation, suite au décès tragique de sa meilleure amie, Orela est présentée comme stoïque et héroïque, voici ses compétences :

Ne pas nuire : lorsque vous soignez un autre survivant, votre vitesse de soins et votre progression avec les tests d’habileté excellents augmentent suivant le nombre de fois qu’il a été accroché.

: lorsque vous soignez un autre survivant, votre vitesse de soins et votre progression avec les tests d’habileté excellents augmentent suivant le nombre de fois qu’il a été accroché. Devoir de vigilance : lorsque vous êtes en bonne santé, subissez un coup de protection pour donner un boost temporaire de Rapidité aux survivants à proximité.

: lorsque vous êtes en bonne santé, subissez un coup de protection pour donner un boost temporaire de Rapidité aux survivants à proximité. Réaction rapide : si vous ne subissez pas Épuisement, sortez en courant d’un casier pour subir Épuisement et révéler brièvement l’aura du tueur.

En plus de l'arrivée de ce nouveau personnage jouable, Behaviour Interactive annonce des changements pour les Archives, un « ménage de printemps » qui devrait apporter un peu de fraîcheur. Les Archives deviennent la Faille et les quêtes (les défis) sont désormais toutes actives en même temps, pour tous les joueurs. Un bon moyen de faciliter la progression afin de débloquer des récompenses. La Faille accueille en ce moment l'évènement Prolifération, avec une collection Prolifération ténébreuse qui rajoute des tenues pour Haddie Kaur, le Dragage, l’Infirmière, Orela, Feng, et Adam Francis, mais également la collection Steady Pulse avec notamment les tenues Service de jour et Rêves heureux pour Orela Rose.

Le 13 mai prochain, les joueurs de DbD pourront découvrir la collection Gardiens et ombres avec les tenues Jamais plus pour Ghost Face et Roi des rongeurs pour la Légion, ainsi que des skins pour Yun-Jin et Gabriel. Enfin, les 20 et 27 mai prochains, les collections Chrysalide et Chiens et chats accueilleront des tenues pour le Xénomorphe et le Bourreau, ainsi que pour Ellen Ripley, Nicolas Cage et l’Inconnu.

Dead by Daylight est disponible sur PC, PlayStation, Xbox et Switch 1, vous pouvez l'acheter en Special Edition à partir de 18,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.