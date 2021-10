Dead by Daylight : nouvelle vidéo pour Mikaela Reid, James Sunderland de Silent Hill 2 rajouté via un costume

Dead by Daylight accueille régulièrement du nouveau contenu, et un récent DLC permettait de retrouver Pinhead de Hellraiser en tant que Tueur. Un seul personnage était proposé, les développeurs ont donc lancé il y a quelques jours Mikaela Reid, une Survivante accessible via le DLC Hour of the Witch.

Behaviour Interactive partage cette semaine une petite vidéo pour rappeler que ce nouveau personnage jouable est disponible et rajoute :

Voyez plus loin, soignez plus vite, protégez vos alliés. Mikaela Reid est là pour aider. Engloutie par la brume, Mikaela se réveille dans une histoire d’horreur encore pire que toutes celles qu’elles avaient pu imaginer. Elle s’y connaît un peu en matière de sorcellerie et la voilà prête à utiliser ses dons pour illuminer l’obscurité. Voici la première survivante capable de manipuler le pouvoir des totems pour faire pencher la balance en faveur de ses alliés. Le chapitre Hour of the Witch est maintenant disponible dans Dead by Daylight. Achetez-le pour déverrouiller l’objet exclusif : Caraco croissant de Mikaela. Retrouvez également Mikaela dans notre événement d’Halloween, le Bosquet de minuit, avec une tenue de sorcière spéciale à gagner et des histoires inédites à partager.

Par ailleurs, les joueurs se souviennent du contenu dédié à Silent Hill avec Cheryl Mason et Pyramid Head. La jeune femme a déjà eu droit à des costumes permettant d'incarner Cybil Bennett, Lisa Garland ou encore Alessa Gillespie, eh bien, cette fois, une nouvelle tenue permet de jouer en tant que James Sunderland, héros de Silent Hill 2. Le costume Légendaire est disponible dans la boutique du jeu, de même que la tenue Très Rare Fléau Pyramid pour le Bourreau.

Si vous n'avez pas encore le jeu, Dead by Daylight Special Edition est à 19,99 € sur Amazon.