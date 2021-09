Dead by Daylight : la Survivante Mikaela Reid bientôt rajoutée avec le DLC Hour of the Witch

Il y a quelques jours, Behaviour Interactive lançait dans Dead by Daylight le Chapitre Hellraiser, rajoutant Pinhead en tant que nouveau Tueur et quelques éléments cosmétiques additionnels. Cette fois, pas de Survivant pour l'accompagner, mais le studio canadien se rattrape et annonce cette semaine le DLC Hour of the Witch.

Grâce à ce contenu additionnel, les joueurs de Dead by Daylight pourront incarner Mikaela Reid, et c'est la première fois qu'un DLC proposera uniquement une Survivante. La jeune sorcière, hantée par la mort de son père, est une grande liseuse d'histoires horrifiques et écrit également quelques contes, tout en s'intéressant à la magie. Elle reçoit un jour une invitation pour le Endless Halloween Festival et devient alors maudite, avant de rejoindre le royaume de l'Entité.

Mikaela Reid et le DLC Hour of the Witch seront disponibles dans le courant du mois d'octobre dans Dead by Daylight sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et Google Stadia, les plus impatients peuvent déjà l'essayer sur les serveurs de test via Steam. Vous pouvez retrouver le jeu à 25,99 € sur Amazon.