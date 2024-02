Dead by Daylight : un nouveau Chapitre avec un Tueur et une Survivante et une collaboration avec un groupe de Heavy Metal légendaire

Page 1 : Le Chapitre All Things Wicked et la collaboration avec Iron Maiden en vidéos

Pas de répit pour Behaviour Interactive, qui a introduit récemment Alan Wake dans Dead by Daylight en tant que Survivant. Le studio canadien dévoile cette semaine All Things Wicked, le prochain Chapitre de son jeu d'horreur multijoueur au gameplay asymétrique, qui rajoutera encore une fois deux personnages jouables.

Les joueurs vont pouvoir découvrir un nouveau Tueur, l'Inconnu, ainsi qu'une nouvelle Survivante, Sable Ward, à la recherche de son amie Mikaela Reid disparue dans le Brouillard, sans oublier la carte Place de Greenville. Voici tout ce qu'il faut retenir d'All Things Wicked :

Légendes de banlieue La nouvelle carte, Place de Greenville, mène les joueurs dans la ville étrangement calme de Greenville. Une série de disparitions mystérieuses afflige la ville depuis des décennies, sans réponses ni pistes quant à leur cause. Les joueurs pourront explorer la place de la ville ainsi que le snack-bar, la salle d’arcades et la salle de projection du cinéma local. Néanmoins, ce lieu de fantasme et d’évasion n’offre aucun refuge contre le mal enraciné à Greenville. N’essayez pas de le connaître L’Inconnu est le nouveau tueur de Dead by Daylight. Un mystérieux [CENSURÉ] des décennies de rumeurs et murmures [CENSURÉ] disparu sans laisser de traces [CENSURÉ] un brouillard dense, contre nature [CENSURÉ] un mal si odieux qu’enquêter dessus attire la mort presque immédiatement. Armé d’une toxine mortelle, le tueur inflige des dégâts à sa proie tout en la plongeant dans une hallucination profonde, créant des coquilles vides de lui-même dans son esprit. Plus la toxine se répand, plus ses capacités deviennent puissantes. Infestant davantage l’esprit de sa proie, il peut échanger de place avec n’importe quelle coquille vide à tout moment. En quête de réponses Jeune femme habitant à Greenville, Sable Ward est la nouvelle survivante de Dead by Daylight. Avec un profond mépris pour sa ville, elle rêve du jour où elle pourra s’échapper. Après la disparition de sa meilleure amie Mikaela Reid, elle prend les choses en main et commence à enquêter. Curieuse, perspicace et courageuse, le style de jeu de Sable convient aux joueurs qui affrontent le danger de front dans les profondeurs obscures des sous-sols de la carte.

La date de sortie d'All Things Wicked est fixée au 12 mars 2024 dans Dead by Daylight sur PC, PlayStation, Xbox et Switch, mais ce n'est pas la seule annonce faite par Behaviour Interactive cette semaine. Le studio a également annoncé une collaboration avec Iron Maiden, célèbre groupe de New Wave of British Heavy Metal, mettant en vedette la mascotte Eddie. Les joueurs peuvent retrouver dans la boutique des tenues pour le Dragage, le Docteur, le Lance-mort et l'Oni afin d'incarner Eddie dans Dead by Daylight, tandis que les Survivants peuvent arborer des t-shirts de concert. Enfin, la chanson Fear of the Dark se fera entendre dans le salon de partie dès que l'un de ces cosmétiques sera équipé. Kirby Taylor, responsable produit chez Dead by Daylight, rajoute :

Nous avons l’occasion d’explorer une collaboration vraiment passionnante. Eddie est tellement emblématique... ça a été un rêve de pouvoir étudier certaines de ses apparitions les plus célèbres pour déterminer les tueurs avec lesquels nous pourrions les associer. Nous sommes également heureux de voir nos survivants en profiter avec des t-shirts de tournée. Certains vous réservent même une petite surprise en fonction du survivant, mais nous laisserons aux joueurs le soin de découvrir tout ça !

La collaboration entre Dead by Daylight et Iron Maiden est déjà disponible dans le jeu. Vous pouvez également retrouver Senjutsu, le dernier album du groupe, à partir de 18,97 € sur Amazon, Cdiscount ou la Fnac.