Dead by Daylight : un nouveau Tome et des modifications pour le jeu d'horreur multjoueur

Behaviour Interactive vient de lancer une nouvelle mise à jour pour Dead by Daylight, son jeu d'horreur multijoueur au gameplay asymétrique. Le studio canadien présente le Tome 19 : Splendeur, qui rajoute des défis, souvenirs et récompenses, mais ce n'est pas la seule nouveauté du jour.

Dead by Daylight accueillera prochainement un nouveau modificateur, Mélange du chaos, qui fait suite à Extinciton des feux, mais qui offre un défi bien différent. Les joueurs devront en effet participer aux Épreuves avec des compétences aléatoires, sans pouvoir se baser sur une tactique précise, pour des parties pleines de surprises. Dès maintenant, les joueurs peuvent par ailleurs découvrir la nouvelle boutique in-game de DbD, qui évolue enfin pour retrouver plus facilement les objets en soldes, les cosmétiques d'une collection précise ou pour acheter des lots de plusieurs objets à prix réduit. Il sera même possible de récupérer un cadeau chaque semaine.

Behaviour Interactive annonce également que plusieurs nouvelles collections de tenues seront lancées dans Dead by Daylight dans les prochaines semaines, voici ce qui attend les joueurs :

La collection Mythe oublié amène une tenue Ultra rare Viscérale pour la Chasseuse, dotée de son propre Mori.

Les métamorphoses se manifestent de plusieurs manières. La collection Chrysalide est de retour et réimagine tueurs et survivants avec des tenues sur le thème du papillon et de la phalène.

Le retour de la collection Visions du futur propose de nouvelles allures futuristes pour plusieurs survivants.

Une nouvelle tenue dans la collection Les indispensables de Nicolas Cage prouve que l’acteur n’a besoin d’aucun styliste pour avoir l’air cool.

La collection Jardin oublié propage la brutalité botanique à deux tueurs.

La collection Chiens et chats amène dans le jeu davantage de pulls douillets inspirés de nos amis à fourrure.

Et enfin, voici une présentation du Tome 19 : Splendeur :

Le TOME19 : SPLENDEUR s’est ouvert et il déborde de nouveaux défis, souvenirs et récompenses élégantes s’inspirant de tout ce qui est d’or et de soie. Déverrouillez ces souvenirs offrant un aperçu dans le passé de l’Artiste et de Zarina Kassir, là où les liens familiaux sont très profonds, pour le meilleur ou pour le pire. De nouveaux souvenirs de la Maison d’Arkham vous attendent aussi. Le TOME 19 : SPLENDEUR regorge de tenues élégantes pour le Farceur, Nea Karlsson, Mikaela Reid, la Marchande de crânes et beaucoup d’autres personnages à travers les branches gratuite et premium. Les joueurs qui achèteront le Passe de la Faille déverrouilleront instantanément une tenue parée d’or pour le Piégeur, et les joueurs courageux qui compléteront la piste recevront en récompense une tenue Ultra rare brutale pour le Docteur. Les joueurs qui veulent découvrir le butin de la Faille plus vite pourront acheter le tout nouveau lot Passe de la Faille qui comprend le Passe de la Faille et 20 niveaux de récompenses immédiatement déverrouillés à un prix réduit. Le lot Passe de la Faille est disponible à l’achat dans la boutique intrajeu de Dead by Daylight.

Dead by Daylight est pour rappel disponible sur PC, PlayStation, Xbox et Switch, vous pouvez retrouver le jeu à partir de 15,29 € en Special Edition sur Amazon, Cdiscount et Fnac.