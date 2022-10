Dead by Daylight fête Halloween avec un nouveau Tome et du contenu dans la boutique

Jeu multijoueur horrifique au gameplay asymétrique, Dead by Daylight n'allait évidemment pas manquer l'occasion de célébrer Halloween ce mois-ci. Behaviour Interactive dévoile aujourd'hui le programme des festivités, avec un nouveau Tome des Archives et du contenu cosmétique à acheter dans la boutique.

L'évènement Hantise en plein jour aura lieu du 11 octobre au 3 novembre prochain dans Dead by Daylight, avec une boutique bien remplie, les développeurs détaillent ce qui attend les joueurs :

Les costumes sont indispensables pour Halloween. Les joueurs sont donc invités à habiller leurs Tueurs et leurs Survivants préférés avec les nouvelles Tenues de la collection Fléau consacré et de la Collection à durée limitée Farces et friandises, disponibles dès le 11 octobre et jusqu’au 3 novembre. La Collection Bosquet de minuit fera également son retour pendant cette période avec deux nouvelles Tenues très rares pour Mikaela Reid et le Docteur. La Collection Fléau consacré - une métamorphose effrayante qui se produit de l'intérieur - propose deux Tenues très rares - pour l'Oni et Albert Wesker, le Mastermind. Les tenues de l'Oni et d'Albert Wesker semblent tout droit sorties d'une terrifiante expérience bio hasardeuse qui aurait mal tournée. Personne ne pouvait prévoir les réactions complexes qui allaient se produire entre le sérum et Uroboros, mais cela n'a pas empêché Albert Wesker de tester le sérum Fléau sur lui-même. Cette interaction a provoqué la transformation de Wesker en un humanoïde encore plus dévastateur. La Tenue Éclatant de fureur de l'Oni souligne la rage du personnage. Sa force écrasante a fait de lui un candidat privilégié pour tester le sérum Fléau. La douleur brûlante de l'expérience, plus que toute autre chose, a rendu sa rage encore plus ardente. Les joueurs peuvent également profiter de la Collection limitée Farces et friandises, qui propose des costumes d'Halloween exquis sous la forme de deux nouvelles Tenues très rares pour Jane Romero et Dwight Fairfield. La Tenue de Momie en papier hygiénique de Dwight Fairfield est un « coup de génie de dernière minute » pour Halloween... Mais elle tombera en morceaux cinq minutes avant d'arriver à la fête. La Tenue de Jane Romero, quant à elle, est l'incarnation du Glamour hollywoodien. Parfaite pour une soirée parmi les personnalités de Tinseltown, Jane a ainsi décidé de rendre hommage à sa mère et à d'autres stars d'antan.

Par ailleurs, une nouvelle Faille s'ouvrira le 12 octobre prochain, avec un Tome 13 : Malveillance contenant les souvenirs de Ghost Face et de Mikaela Reid. Il sera ainsi possible d'en savoir davantage sur le passé de ces deux personnages, mais aussi de débloquer des Charmes, Tenues et variations de masques exclusives pour Ghost Face.

L'évènement Hantise en plein jour a droit à sa petite bande-annonce, à admirer ci-dessus. Dead by Daylight est pour rappel disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Switch, vous pouvez le retrouver contre 9,99 € sur Gamesplanet.

