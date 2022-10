PUBG: Battlegrounds et New State, une collaboration avec Dead by Daylight annoncée

Au milieu des jeux de tir, un titre se démarque par son succès constant, Dead by Daylight. Le jeu d'horreur multijoueur au gameplay asymétrique de Behaviour Interactive cartonne depuis plus de six ans et il va célébrer Halloween avec une autre communauté, celle des joueurs de PUBG.

Krafton vient en effet d'annoncer une collaboration avec Behaviour afin de proposer du contenu de Dead by Daylight dans PUBG: Battlegrounds et PUBG: New State, avec notamment des éléments cosmétiques pour se déguiser en Tueur pour Halloween. Voici ce qui attend les joueurs :

PUBG: BATTLEGROUNDS x DEAD BY DAYLIGHT

Préparez-vous pour la chasse : du 19 octobre au 7 décembre sur PC et du 20 octobre au 8 décembre sur consoles, la collaboration avec Dead by Daylight offrira aux joueurs de PUBG: BATTLEGROUNDS une chance d’acquérir des objets cosmétiques à thème, incluant :

Costumes (x4 ensembles) ;



Masques (x4) ;



Skins de sac à dos (x3) ;



Peau de bête ;



Plaque nominative.

Survivez à la chasse pour gagner des récompenses exclusives à l’événement : la collaboration avec Dead by Daylight permet aux joueurs d'expérimenter l’emblématique cache-cache terrifiant du jeu. Quatre joueurs, dont un tueur et trois survivants, peuvent participer à l'événement en y accédant via la bannière du menu du jeu. Les trois survivants devront utiliser leur intelligence et leurs compétences afin d’éviter le tueur en utilisant des mécanismes de base de Dead by Daylight. Les survivants pourront lancer des objets pour distraire le tueur et devront réparer des générateurs sur la carte afin d’alimenter les portes de sortie pour s'échapper. Les joueurs peuvent gagner des récompenses du 21 octobre au 7 novembre, en accomplissant les missions ci-dessous :

Jouez une fois au mode Dead by Daylight et obtenez un code de tenue Lone Survivor « Dwight Unknown », qui peut être utilisé dans Dead by Daylight ;



Jouez cinq fois au mode Dead by Daylight pour gagner un spray sur le thème du jeu ;



Accomplissez 10 meurtres en tant que tueur et recevez le masque de « L'infirmière » (personnage de Dead by Daylight). NEW STATE MOBILE x DEAD BY DAYLIGHT Costume de tueur pour Halloween : pendant la collaboration, les joueurs pourront obtenir des objets cosmétiques exclusifs Dead by Daylight afin d'ajouter un peu d'horreur à leurs costumes d'Halloween de cette année. Des objets en jeu et des caisses de collaboration sur le thème de Dead by Daylight seront disponibles pour tous les joueurs du 20 octobre au 23 novembre. Restez connectés pour plus d’informations sur le partenariat entre Dead by Daylight et NEW STATE MOBILE.

Les joueurs de PUBG vont donc pouvoir passer un Halloween terrifiant dans les prochains jours. Pour rappel, les deux Battle Royale sont free-to-play, tandis que Dead by Daylight est vendu 9,99 € sur Gamesplanet.

