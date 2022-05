Dead by Daylight fête ses 6 ans avec le Chapitre Roots of Dread, une Collection L'Attaque des Titans, un jeu de séduction et du contenu Resident Evil

Le temps défile à toute vitesse, et cette année, Dead by Daylight soufflera sa sixième bougie. Le jeu d'horreur multijoueur au gameplay asymétrique de Behaviour Interactive ne cesse de connaître le succès, accueillant du contenu inédit très régulièrement. Le studio présente ce soir sa feuille de route pour cette sixième année, avec un tas de choses prometteuses.

Behaviour Interactive a ainsi présenté Roots of Dread, le prochain Chapitre de Dead by Daylight qui arrivera le 7 juin 2022. Les joueurs pourront incarner un nouveau Tueur en la personne du Dragage, une créature composée de membres tordus et inspirée du croque-mitaine, qui se cache sous le lit des enfants pour les terroriser. D'ailleurs, le Dragage a la capacité de se téléporter entre les Casiers pour se déplacer rapidement et capturer les Survivants qui s'y cachent. Nous pourrons également découvrir Haddie Kaur, une Survivante d'origine indienne, mais élevée au Québec, qui n'est pas étrangère au monde du paranormal, ayant déjà combattu des monstres avant d'être attirée par l'Entité. Oui, elle était déjà présente dans une précédente Archives, mais il sera désormais possible de l'incarner en tant que Survivante. Une nouvelle carte fera au passage son entrée, le Jardin de la Joie : une petite ville américaine tranquille qui cache en réalité de lourds secrets, avec en son centre une immense maison familiale qui déforme la réalité pour terrifier les joueurs. Dave Richard, directeur créatif de Dead by Daylight, commente :

Nous sommes très enthousiastes à l’idée d’offrir à nos joueurs un Chapitre original pour l’anniversaire du jeu cette année. Dead by Daylight a grandi et s’est énormément diversifié depuis sa création et avec Roots of Dread, nous voulions retrouver l’essence du jeu : la peur viscérale et la fébrilité de la chasse. Le Dragage est un monstre étrange et effrayant au design unique, une première pour Dead by Daylight. Il se cache et chasse dans l'ombre avec le pouvoir d'engloutir les Survivants dans les ténèbres. Je pense qu’il apportera une expérience très intense pour tous les joueurs.

En plus du Chapitre Roots of Dread, attendu le 7 juin prochain sur toutes les plateformes, les joueurs de Dead by Daylight vont avoir d'autres choses à découvrir en 2022, dont un nouveau Chapitre réalisé en collaboration avec Capcom. Après le DLC rajoutant Nemesis, Jill Valentine et Leon S. Kennedy, les joueurs pourront retrouver plus tard dans l'année Resident Evil: Project W, qui reste encore mystérieux, mais les fans ont déjà reconnu la référence au plan d'Albert Wesker, qui devrait faire son apparition dans DbD avec ce contenu additionnel.

Dans un tout autre genre, Behaviour Interactive dévoile Hooked on You, qui est... un jeu de drague dans l'univers de Dead by Daylight. Il s'agira d'un roman visuel sous la forme de jeu narratif où les joueurs devront séduire les Tueurs, un titre développé en collaboration avec Psyop, déjà à l'origine de I Love You, Colonel Sanders! A Finger Lickin’ Good Dating Simulator pour KFC. Nous irons donc sur l'Île du Meurtrier en compagnie de quatre Tueurs (la Chasseuse, l'Esprit, le Piégeur et le Spectre), qu'il faudra draguer tout en tentant de comprendre comment vous en êtes arrivés là. Sans doute une mise en abyme de l'état des concepteurs lorsqu'ils y ont eu cette idée loufoque, mais au moins, l'expérience risque d'être singulière. Mathieu Côté, chef des partenariats pour Behaviour Interactive, rajoute :

Vous le vouliez ? Maintenant vous l’avez! Hooked on You : un jeu de drague de Dead by Daylight combine l’horreur, l’humour et l’amour pour permettre aux fans d’interagir et de créer des liens émotionnels avec leurs Tueurs favoris comme jamais auparavant. Notre but, avec notre tout premier roman vidéoludique, est d’offrir aux fans une façon unique et inusitée de vivre l’expérience Dead by Daylight.

Un peu de sérieux maintenant avec l'annonce d'une nouvelle Collection qui devrait ravir les amateurs d'anime et mangas, car elle met en scène des personnages de la licence Shingeki no Kyojin, ou L'Attaque des Titans par chez nous. L'œuvre de Hajime Isayama est culte, et les joueurs de Dead by Daylight pourront prochainement découvrir une dizaine de tenues pour les Survivants et Tueurs, avec par exemple Dwight en Eren Jäger, Zarina en Hansi Zoe ou encore l'Oni en Titan Cuirassé.

Enfin, les développeurs n'oublient pas Dead by Daylight Mobile, qui compte plus de 25 millions de joueurs sur iOS et Android. Une mise à jour majeure arrivera cette année, avec de nouvelles fonctionnalités comme de nouveaux classements, des parties rapides, diverses fonctionnalités sociales et des améliorations dans la disposition des commandes, les performances visuelles et la fluidité du gameplay, sans oublier un nouveau système d'activités et de récompenses. La mise à jour est déjà disponible au Japon, elle arrivera par la suite en bêta fermée aux États-Unis puis partout dans le reste du monde d'ici quelques semaines.

2022 promet donc d'être encore une fois une année passionnante pour les fans de Dead by Daylight ! Rendez-vous le mois prochain pour découvrir le Chapitre Roots of Dread, Behaviour Interactive reparlera en détail des autres annonces avant leurs arrivées. Le jeu est pour rappel disponible sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et Google Stadia. Dead by Daylight est vendu 9,99 € sur Gamesplanet.

