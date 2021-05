Dead by Daylight : le Chapitre Resident Evil dévoilé avec 2 Survivants, un Tueur culte, des zombies et une map exclusive

En cette année de 25e anniversaire de la licence, Resident Evil apparaît dans plusieurs autres franchises le temps de collaborations en tout genre. Ce sera bientôt le cas dans Dead by Daylight, le jeu de survie asymétrique à succès qui comporte désormais 24 Tueurs et 27 Survivants différents. Et nous savons désormais quelle forme prendra le partenariat, teasé il y a quelques semaines.

Il ajoutera donc 2 Survivants en la personne de Leon S. Kennedy et Jill Valentine, qui seront dotés de 3 compétences propres : Leon pourra par exemple fabriquer une grenade flashbang pour distraire le meurtrier qui le pourchasse. Et il y aura bien évidemment un vilain en plus avec l'extension à venir, dénommé Le Tyran dans Dead by Daylight, qui sera nul autre que Nemesis. Il poursuivra les gentils avec ses immenses tentacules, dont la portée croîtra au cours de la partie, au fur et à mesure qu'il infecte ses opposants. Ces derniers pourront renverser le cours du jeu avec des antidotes en quantité limitée pouvant diminuer leur empoisonnement. Et pour la première fois, le Tueur sera assisté par des monstres contrôlés par l'IA, des zombies forcément, qui injecteront une nouvelle dynamique dans l'expérience.

Cerise sur le gâteau, le DLC comprendra la map inédite Raccoon City Police Station, l'un des lieux clés de la saga.

Le Chapitre Resident Evil sera disponible le 15 juin 2021 pour 11,99 $ sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S, Switch et Stadia, et débloquera en bonus le charme d'arme Umbrella Corporation. Dead by Daylight est disponible à partir de 33,98 € sur Amazon.fr.

