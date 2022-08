Dead by Daylight : le Chapitre Resident Evil: Project W et sa Collection de Tenues lancés en images

Les franchises Dead by Deadlight et Resident Evil s'étaient déjà rencontrées avec un premier contenu additionnel rajoutant Leon S. Kennedy, Jill Valentine, le Nemesis et la carte du Commissariat de Raccoon City, mais Behaviour Interactive et Capcom remettent ça avec le Chapitre Resident Evil: Project W.

Ce nouveau contenu est donc centré sur Albert Wesker, nouveau Tueur jouable, et il est accompagné des Survivantes Ada Wong et Rebecca Chambers. La carte du Commissariat a également droit à une refonte et les fans peuvent retrouver dans la boutique les Tenues de la Collection Project W, dont des tenues légendaires de Carlos Oliveira, Sheva Alomar et Hunk, respectivement pour Leon S. Kennedy, Jill Valentine et La Légion. Du côté des nouveautés, Behaviour Interactive détaille :

Les fans qui préfèrent jouer en tant que Tueurs auront leur part de sensations fortes en incarnant l’emblématique Albert Wesker. Véritable icône de la franchise Resident Evil, Wesker est facilement reconnaissable à ses cheveux blonds léchés vers l’arrière, ses lunettes fumées, sa redingote en cuir et bien sûr, ses yeux orange perçants. Bien qu'ayant été un haut responsable d’Umbrella Corporation, ses ambitions et sa moralité supérieure l’ont amené à créer un virus puissant : Uroboros. Le pouvoir de Wesker, Bond virulent, lui permet de foncer à une vitesse incroyable, de saisir quiconque se trouve sur sa trajectoire et de l’infecter avec Uroboros. Bien qu’il puisse avoir l’air calme et composé, son pouvoir explosif est inégalé. Deux Survivantes font quant à elle leur entrée dans le Royaume de l’Entité. Énigmatique et imprévisible, Ada Wong est un mystère absolu. Son véritable objectif est aussi insaisissable qu’elle. Ses capacités de survie en font une alliée précieuse… sous réserve que ça serve ses intérêts. Rebecca Chambers est une jeune femme brillante et douée qui a rejoint l’équipe Bravo du S.T.A.R.S. en tant que médecin de terrain à 18 ans. Étant un atout dans n’importe quelle mission, Rebecca ira jusqu’au bout pour sauver un coéquipier en détresse — même au péril de sa propre vie. Dès maintenant, les joueurs auront la possibilité de revisiter la quintessence de l’expérience Resident Evil en explorant la carte améliorée du Commissariat de Raccoon City. Lancée en 2021, la Carte a fait l’objet d’une mise à jour intégrale de confort en réponse aux commentaires des joueurs. Désormais, le Commissariat de Raccoon City sera divisé en deux cartes distinctes construites autour de l’aile ouest et de l’aile est, avec comme point focal le hall principal. De plus, plusieurs chemins tant extérieurs qu’intérieurs ont été ajoutés offrant ainsi une jouabilité et une fluidité de jeu accrues.

En plus des tenues déjà citées, la boutique acceuille la Tenue Albert Wesker S.T.A.R.S., la Tenue Policier de roman noir pour Leon S. Kennedy, la Tenue Espionnage sous couverture pour Ada Wong, la Tenue de Cow-girl pour Rebecca Chambers, la Tenue S.T.A.R.S. pour Jill Valentine, Tenue Cosplay de Jill pour Feng Min et la Tenue Uniforme de S.T.A.R.S. pour Felix Richter. Vous pouvez retrouver Dead by Daylight à 9,99 € sur Gamesplanet.