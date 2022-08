Dead by Daylight : le Chapitre Project W avec Albert Wesker, Ada Wong et Rebecca Chambers présenté en vidéo

Dead by Daylight a célébré son sixième anniversaire il y a quelques semaines et Behaviour Interactive avait alors teasé un futur Chapitre, Resident Evil: Project W. Bien évidemment, les fans avaient déjà fait le rapprochement avec Albert Wesker, mais ce contenu additionnel vient d'être présenté en détail.

Un peu plus d'un an après le Chapitre avec Leon S. Kennedy, Jill Valentine et le Nemesis, les joueurs vont pouvoir incarner Albert Wesker en tant que Tueur, ainsi qu'Ada Wong et Rebecca Chambers du côté des Survivantes. Si les compétences des deux femmes restent encore mystérieuses, Behaviour Interactive indique déjà que Wesker est doté du pouvoir Bond, lui permettant de foncer rapidement sur ses victimes, de les saisir si elles sont sur sa trajectoire, et surtout de les infecter avec l'Uroboros, une arme virale. Les Survivants infectés peuvent tenter de résister un peu plus longtemps en trouvant des sprays de premiers secours sur la carte, mais cela ne fait pas totalement disparaître l'Uroboros.

Par ailleurs, la carte du Commissariat de Raccoon City va avoir droit à une refonte. Elle est désormais séparée en deux cartes distinctes, l'aile ouest et l'aile est, et seul le hall principal sera le point commun entre les deux maps. Les développeurs ont rajouté des accès vers l'extérieur et l'agencement de certaines pièces a été modifié, pour une navigation plus simple, mais toujours sur deux étages, sauf à la bibliothèque. Mathieu Côté, chef des partenariats pour Behaviour Interactif, déclare :

Accueillir des personnages légendaires de Resident Evil dans notre univers l’an dernier a été une étape importante pour Dead by Daylight. Capcom est à l’origine du survival horror dans les jeux vidéo et nous sommes remplis d’humilité de pouvoir continuer à honorer cet héritage avec un nouveau Chapitre.

Dave Richard, directeur créatif pour Dead by Daylight, rajoute :

La franchise Resident Evil a donné naissance à une multitude de personnages extrêmement populaires au fil du dernier quart de siècle, chaque fan ayant son préféré. Aussi, permettre à nos joueurs de se glisser dans la peau du malfaisant Wesker ou des célèbres protagonistes Ada Wong et Rebecca Chambers est notre manière de leur faire plaisir tout en amenant l’expérience Dead by Daylight au niveau supérieur.

Capcom conclut :

L’équipe de Capcom est ravie de collaborer une nouvelle fois avec Dead by Daylight pour développer l’histoire de Resident Evil. Fusionner les nombreuses itérations des personnages emblématiques de Resident Evil comme Albert Wesker et les voir évoluer dans un nouvel univers est un moment de grande fierté. Combiner deux univers emblématiques de l’horreur n’est pas aisé — mais les résultats sont magnifiques et nous espérons que les fans apprécieront.

Le Chapitre Resident Evil: Project W n'a pas encore de date de sortie précise, mais il arrivera « bientôt » dans Dead by Daylight sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch et Stadia. Vous pouvez retrouver le jeu à 9,99 € sur Gamesplanet.

