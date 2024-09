Dead by Daylight : le Chapitre Castlevania lancé avec une collection de skins pour les fans

Behaviour Interactive et Konami s'entendent visiblement bien, ils se sont déjà associés pour créer le Chapitre Silent Hill dans Dead by Daylight, mais désormais, c'est une autre franchise culte du studio japonais qui s'invite dans le jeu d'horreur multijoueur au gameplay asymétrique.

Le Chapitre Castlevania est disponible dans Dead by Daylight, rajoutant le Tueur Seigneur des Ténèbres et le Survivant Trevor Belmont. Voici les capacités de ces deux nouveaux personnages :

La variété est l’épice de la mort



L’équipe créative a canalisé cette passion et s’est concentrée sur l’une des capacités les plus singulières du Seigneur des ténèbres, une faculté que l’on n’avait encore jamais vue dans Dead by Daylight : la métamorphose. Le pouvoir de Dracula lui offre trois formes qu’il peut alterner instantanément, et chacune se spécialise dans une facette spécifique de la chasse, créant ainsi trois tueurs en un seul. Forme vampirique : avec la forme de base de Dracula, les joueurs peuvent déchaîner une attaque nommée Feu de l’enfer, qui lance une succession de flammes en avant. Cette attaque peut traverser les obstacles, y compris les palettes et les fenêtres.

: avec la forme de base de Dracula, les joueurs peuvent déchaîner une attaque nommée Feu de l’enfer, qui lance une succession de flammes en avant. Cette attaque peut traverser les obstacles, y compris les palettes et les fenêtres. Forme de loup : la forme de loup se joue en vue à la troisième personne et se spécialise dans la traque des survivants. Les joueurs bénéficient d’une meilleure vision des marques d’éraflures et des flaques de sang, et tout survivant qui court génère des orbes odorants visibles qui peuvent être ramassés pour accélérer la cadence du loup et l’orienter dans la bonne direction. Une fois que la proie est à portée, les joueurs peuvent déclencher une Attaque par bond.

: la forme de loup se joue en vue à la troisième personne et se spécialise dans la traque des survivants. Les joueurs bénéficient d’une meilleure vision des marques d’éraflures et des flaques de sang, et tout survivant qui court génère des orbes odorants visibles qui peuvent être ramassés pour accélérer la cadence du loup et l’orienter dans la bonne direction. Une fois que la proie est à portée, les joueurs peuvent déclencher une Attaque par bond. Forme de chauve-souris : la forme de chauve-souris se joue en vue à la troisième personne et offre une vitesse de déplacement de base plus rapide, ce qui en fait un atout de mobilité majeur. Dépourvue de rayon de terreur et dotée de la faculté de se téléporter vers tout emplacement de saut à proximité, la forme de chauve-souris offre à Dracula la furtivité de la nuit elle-même. Bien que les joueurs ne puissent voir les survivants sous cette forme, les marques d’éraflures demeurent visibles et les bruits de pas sont beaucoup plus faciles à entendre. Imposant, majestueux et impitoyable, le Seigneur des ténèbres affiche sa morgue pour l’humanité jusque dans ses élégants atours. Son Mori en est le point d’orgue, qui le voit trancher nonchalamment la gorge de sa victime d’un geste de ses ongles effilés comme des rasoirs, avant d’en recueillir le sang dans une coupe qu’il vide d’un trait tandis que sa proie expire à ses pieds. Tueur de vampires



Trevor Belmont connaît bien le surnaturel et sa bataille éternelle contre le Seigneur des ténèbres fait rage dans le Brouillard. Il y sera forcé d’affronter son ennemi juré dans des Épreuves sans fin, en comptant sur les caractéristiques qui font de lui le Belmont par excellence pour aider son équipe à survivre. Trevor Belmont amène trois nouvelles compétences dans Dead by Daylight. Yeux de Belmont : lorsqu’un générateur est achevé, l’aura du tueur est brièvement révélée. Chaque fois que l’aura du tueur est révélée, la durée de sa visibilité est prolongée.

: lorsqu’un générateur est achevé, l’aura du tueur est brièvement révélée. Chaque fois que l’aura du tueur est révélée, la durée de sa visibilité est prolongée. Exultation : lorsque le joueur étourdit un tueur avec une palette tout en tenant un objet, cet objet passe au rang de rareté suivant (dans la mesure du possible).

: lorsque le joueur étourdit un tueur avec une palette tout en tenant un objet, cet objet passe au rang de rareté suivant (dans la mesure du possible). Moment de gloire : Moment de gloire s’active après avoir fouillé un certain nombre de coffres. Lorsque le joueur se retrouve blessé, il subit l’effet de statut Brisé et restaurera un état de santé au bout d’un moment.

En plus de cela, les joueurs peuvent découvrir la collection Castlevania, rajoutant des objets cosmétiques pour les personnages, dont les tenues Très rares de Leon et Simon Belmont pour Trevor. De son côté, Dracula a droit à la tenue Légendaire Alucard (Castlevania: Symphony of the Night) ainsi qu'à des costumes tirés des jeux Castlevania: Vampire's Kiss et Castlevania Chronicles. Enfin, le 12 septembre prochain, les joueurs pourront découvrir les tenues Très rares de Sypha Belnades pour Mikaela Reid et de Maria Renard pour Kate Denson. Des images de ces costumes additionnels sont à découvrir sur la seconde page.

Dead by Daylight: Castlevania est disponible dès maintenant sur PC, PlayStation, Xbox et Switch. Vous pouvez retrouver DbD à 24,15 € sur Amazon.