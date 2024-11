Dead by Daylight : une Tueuse accompagnée d'un énorme molosse dans le Chapitre Doomed Course

Behaviour Interactive vient de dévoiler récemment le prochain Chapitre de Dead by Daylight, son jeu d'horreur multijoueur au gameplay asymétrique. Dans Doomed Course, les joueurs vont pouvoir découvrir une nouvelle Survivante, mais surtout une Tueuse inédite qui compte bien traquer ses victimes avec l'aide de son énorme chien noir.

Le Chapitre Doomed Course introduira la Survivante Taurie Cain et la Tueuse Maîtresse des molosses, voici tout ce qu'il faut savoir sur ce contenu additionnel :

Le meilleur ami de la tueuse





La tueuse de Doomed Course, la Maîtresse des molosses, aussi connue sous le nom de Portia Maye, incarne l’un des personnages les plus singuliers et tragiques à pénétrer dans l’univers de Dead by Daylight. Curieuse et gentille dans son enfance, Portia fut forcée de regarder son père se faire sauvagement torturer et tuer par des pirates au XIXe siècle, et son esprit en fut brisé. Consumée par sa haine, elle grandit seule sur l’île mystérieuse de la Dent du Dragon dans le Triangle des Bermudes, consacrant sa vie à infliger les pires tourments aux responsables. La dernière chose qui la rattache encore à son humanité, c’est le lien qu’elle a noué avec son chien massif Snug, que son père lui offrit et qui l’aide à la chasse.

En tant que premier compagnon animal contrôlé par IA dans Dead by Daylight, Snug aidera Portia à pourchasser, traquer et agripper les survivants en fuite pour qu’elle leur donne le coup de grâce.

Les joueurs pourront donner 2 ordres distincts à leur compagnon canin : Chasse et Cherche. L’ordre Chasse envoie Snug en avant avec la possibilité de le rediriger pour mieux le contrôler. Si Snug attrape un survivant, il le traînera en direction de la Maîtresse des molosses et l’horrible sort qui l’attend. L’ordre Cherche crée de plus un rayon de Flair de molosse qui s’élargit à mesure que Snug se déplace, flaire et révèle tout survivant qui se retrouve à portée.

Disciple devenue sacrifice





La plus infime partie des survivants de Dead by Daylight peut être considérée comme discutable sur le plan moral, et parmi ces rares individus, personne ne frôle aussi dangereusement la limite que Taurie Cain. Née et élevée dans la secte de la Serre noire, un culte clandestin voué à la compréhension et à la vénération de l’Entité, Taurie perdit sa mère et son frère dans l’exploration d’une Saignée, un chevauchement entre notre monde et le Royaume de l’Entité.

Elle revint de la Saignée, son cœur touché par les ténèbres, plus convaincue que jamais que son destin était de servir l’Entité. Pourtant, lorsque le Brouillard vint enfin l’emporter, elle découvrit qu’elle ne servirait pas en tant que tueuse, mais en tant que survivante.

Saignées mêlées





Malgré les siècles et les circonstances qui les séparent, les histoires de la Maîtresse des molosses et de Taurie partagent un motif commun, qui se tisse dans la trame de nombreuses histoires de Dead by Daylight : l’exposition aux Saignées.

Ces Saignées, considérées comme étant les chevauchements entre le royaume de l’Entité et notre monde, permettent à ceux qui l’osent de s’aventurer dans les limites mortelles de l’Entité. Bien que certains puissent s’en tirer en vie et indemnes, l’exposition de quelque manière que ce soit à l’Entité n’est pas sans conséquences ténébreuses. Avant de se retrouver dans les Épreuves, la survivante Haddie Kaur avait enquêté sur les Saignées dans le monde entier pour sa série de podcasts « Héraut de l’enfer », et les Saignées ont également été identifiées dans de nombreux lieux notoires de Dead by Daylight comme l’Asile de Crotus Prenn.

En ce qui concerne la Maîtresse des molosses et Taurie, leur exposition aux Saignées bouleversa leur vie, conduisant l’une dans une folie meurtrière et l’autre à vouer sa vie à l’Entité. Ce qui allait ultimement mener à une éternité de souffrances. Tel est le cap, si maudit soit-il.