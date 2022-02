Dead by Daylight : une Tueuse attendue et un Survivant surprise confirmés en vidéo pour le DLC Sadako Rising

Behaviour Interactive avait teasé l'arrivée de la licence Ring dans le Chapitre 23 de Dead by Daylight dès décembre dernier. L'extension ne se dévoile davantage que cette semaine avec une vidéo inédite et la présentation de la Tueuse et du Survivant additionnels que cet arc ajoutera.

Sans surprise, le contenu Sadako Rising nous invitera à incarner Sadako, surnommée L'Onryō dans le jeu, mais aussi Yoichi Asakawa, le jeune garçon du film original japonais de 1998 dont nous découvrirons pour la première fois une version adulte.

Des bas-fonds d'un puits oublié vers le monde de l'Entité

La nouvelle tueuse Sadako, connue dans le jeu sous le nom de l'Onryō, sort lentement des eaux stagnantes de son puits pour venir hanter ses victimes. Abandonnée dans son profond tombeau, à périr et pourrir sous l’eau, Sadako possède d’immenses pouvoirs d’outre-tombe et un tempérament plus que colérique. Sa violente rage se manifeste dans une bande vidéo maudite qui lui permet d'apparaître et d’amener la mort à ses spectateurs, le visage tordu de terreur. La fureur de l'Onryō est si vive que les joueurs seront bientôt confrontés à un destin funeste, auquel seuls les plus déterminés pourront échapper. Bien que la lumière vacillante d'un écran ait longtemps été une source de réconfort, la simple vue d'un téléviseur leur donnera bientôt des frissons dans le dos.

« Ringu intègre l'horreur psychologique à notre jeu, ce qui est très différent du style slasher auquel nos fans sont habitués. Ils peuvent s'attendre à ce que Sadako propose des mécaniques de jeu surprenantes que l'on ne trouve pas chez les autres tueurs », partage Dave Richard, directeur créatif de Dead by Daylight. « Survivants, méfiez-vous! Elle va vous glacer le sang ! »

« Je suis très honorée que ce personnage d'horreur japonais emblématique fasse son entrée dans la Brume. Sadako, avec ses longs cheveux noirs et sa robe blanche, est une femme au destin tragique, belle et digne, mais elle qui vous entraînera dans sa terreur tranquille. L'équipe de Dead by Daylight a fait un excellent travail de représentation de ses caractéristiques dans le jeu. Je suis convaincue que ce ne sera pas un chapitre comme les autres. En plus de la nouvelle tueuse, plusieurs autres aspects évoquent le monde de Ringu dans le jeu. Je pense que les joueurs seront ravis de découvrir comment cet univers s'intègre à Dead by Daylight tout en frémissant de terreur », a partagé Reiko Imayasu, productrice, Kadokawa Corporation.

Yoichi Asakawa : L'histoire qui n'a jamais été racontée

Il est hanté par la perte d’êtres chers et assombri par l'ombre du mal. Son parcours est loin d'être terminé. La jeune vie de Yoichi Asakawa a été à jamais marquée par la furie de Sadako. Présenté pour la première fois dans la version originale du film Ringu en 1998 alors qu’il n’était encore qu’un petit garçon, Yoichi est le seul héros de la franchise japonaise culte à avoir survécu à la malédiction de Sadako. Sa réapparition dans Dead by Daylight est ainsi la première occasion pour les fans de renouer avec l'enfant chéri plus de 20 ans après son évasion et de découvrir la suite de son histoire enfin ce qu'il est advenu de lui. Aujourd'hui biologiste marin respecté, son histoire se poursuit alors que sa recherche de réponses le conduit à travers des eaux dangereuses, au plus profond d'un monde au-delà de l’entendement.

Le directeur créatif Dave Richard poursuit : « Obtenir la confiance de Kadokawa afin de conclure l'histoire de Yoichi Asakawa est un immense honneur pour moi. Choisir de révéler une histoire tant attendue via un jeu vidéo est une décision audacieuse, qui témoigne de l'importance de notre média dans la culture populaire d'aujourd'hui. »