Dead by Daylight : la Tueuse Marchande de Crânes et les Survivants Thalita et Renato Lyra dévoilés dans le Chapitre 27

Les choses suivent leur cours dans Dead by Daylight, et après avoir introduit le Tome 14 des Archives en début d'année, Behaviour Interactive est de retour cette semaine pour présenter le Chapitre 27 de son jeu d'horreur multijoueur au gameplay asymétrique. Vous connaissez la chanson, il y aura encore une fois des nouveautés du côté des Tueurs et des Survivants.

Ce Chapitre 27 s'intitule Les Instruments du tourment, et les joueurs vont pouvoir découvrir les nouvelles technologies dans le royaume de l'Entité. La nouvelle Tueuse, La Marchande de Crânes, est ainsi équipée d'outils à la pointe de la modernité pour massacrer ses opposants, tandis que les Survivants Thalita et Renato Lyra, qui sont frères et sœurs, devront survivre dans le Brouillard. Au passage, la carte Forêt profonde va légèrement être modifiée pour accueillir le Camp de chasse de La Marchande de Crânes. Behaviour Interactive détaille tout cela :

Tueuse moderne, outils modernes : La Marchande de Crânes, connue dans le monde des affaires sous le nom d'Adriana Imai, est un nouveau type de Tueuse made in Dead by Daylight. Riche dirigeante d'une entreprise de technologie de pointe, elle partage sa vie entre l'achat et l'absorption agressive de plus petites entreprises en tant que personnage public, et l'assouvissement de sa soif de sang sous son alter ego. Pour la Marchande de Crânes, la chasse est un véritable plaisir. Ayant l'intention de devenir une chasseuse hors pair dans un monde de proies, elle consacre ses vastes ressources à la recherche d'adversaires dignes de ce nom contre lesquels se mesurer. Le pouvoir de la Marchande de Crânes se nomme Yeux dans le Ciel, une autre étape importante de Dead by Daylight. Yeux dans le Ciel met pour en effet la première fois la technologie moderne entre les mains d'une Tueuse, lui permettant de positionner 4 drones pour espionner les Survivants. Alors que la Marchande de Crânes a certainement les moyens d'acheter la crème de la crème, elle tient à construire elle-même ses drones. Chaque drone est fabriqué à partir du crâne d'une ancienne victime, combinant os et technologie pour obtenir une qualité artisanale macabre. Les Survivants devront élaborer des stratégies pour éviter et neutraliser ces horreurs volantes avant que leur créatrice ne soit alertée... Liens du sang : Originaire du Brésil, le duo sœur-frère Thalita et Renato Lyra représente la première fratrie de Survivants dans Le Brouillard. En contraste direct avec la brutalité de la Marchand de Crânes, Thalita et Renato ont incarné la lumière au sein de leur communauté, grâce à leur entreprise de cerf-volant et au mentorat d'enfants de leur région. Positifs, créatifs et attentionnés, le travail d'équipe est une seconde nature pour eux, ce qui en fait des ajouts idéaux à tout groupe de Survivants. Ces qualités sont mieux reflétées dans la compétence unique qui les lie : Travail d’équipe, qui bénéficie tout ceux qui choisissent de travailler ensemble. Luxe mortel : La Marchande de Crânes a établi son Camp de Chasse dans la carte existante de la Forêt Profonde du Domaine MacMillan. Formé de plusieurs conteneurs de transport reliés entre eux et déposés dans une zone boisée, le Camp de chasse est une authentique représentation des deux dimensions du monde tordu d'Adriana Imai. Le conteneur supérieur est la suite exécutive de la Tueuse : propre, luxueux et équipé uniquement de matières de qualité supérieure. Sous celui-ci se trouve l'atelier de la Tueuse. Baignant dans l'huile et le sang, c'est ici que la Marchande de Crânes bricole ses instruments... et qu'elle abrite également bon nombre de ses trophées macabres.

La date de sortie du Chapitre 27, Les Instruments du tourment, est fixée au 7 mars 2023 dans Dead by Daylight sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Vous pouvez retrouver une bande-annonce ci-dessus, des images sur la seconde page et le jeu de base à 19,60 € sur Amazon.