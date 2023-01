Dead by Daylight : Tome 14 des Archives, évènement du Nouvel An lunaire et Collection Resident Evil

Page 2 : Vidéos et images

En attendant l'arrivée du Chapitre 27 de Dead by Daylight, Behaviour Interactive continue de rajouter du contenu à son jeu d'horreur au gameplay asymétrique avec l'arrivée d'un nouveau Tome des Archives. Il s'agit ici du Tome 14 : Trahison, qui s'inscrit dans la lignée du Chapitre 26 : Forgé dans le Brouillard.

Nous retrouvons donc dans le Tome 14 : Trahison des histoires liées au Chevalier et à Vittorio Toscano, permettant d'obtenir des récompenses cosmétiques sur le thème du Moyen-Âge. Behaviour Interactive détaille :

Ce nouveau Tome poursuit l'histoire fascinante des personnages mythiques du Chapitre Forgé dans le Brouillard, paru en novembre dernier. Les joueurs sont invités à suivre Tarhos Kovacs, également connu sous le nom du Chevalier, qui rejette le code chevaleresque pour suivre la voie du sang et du pouvoir, puis sombre dans la folie avec Vittorio Toscano, un Survivant condamné à errer pendant des siècles dans les royaumes de l'Entité. De nouveaux défis de la Faille, axés sur les pouvoirs et les avantages de ces personnages vedettes, sont conçus pour aider les fans à maîtriser leur mode de jeu, tandis que les récompenses cosmétiques diffusent le thème médiéval dans tout le répertoire de Dead by Daylight.

En plus du Tome 14 : Trahison, les développeurs lancent le Terrier du clair de lune, un évènement in-game sur le Nouvel An lunaire, afin de célébrer le début de l'année du lapin. Le royaume de l'Entité a été redécoré pour l'occasion, des Lanternes en papier sont présentes dans les niveaux pour augmenter la vitesse des joueurs et nous retrouvons des Points de sang améliorés ainsi que du contenu cosmétique. Enfin, sachez qu'une nouvelle Collection Resident Evil liée à cette célébration est disponible dans la boutique.

Dead by Daylight est pour rappel disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Switch, vous pouvez le retrouver contre 19,48 € sur Amazon.