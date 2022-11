Dead by Daylight : de nouveaux Tueur et Survivant dévoilés pour le Chapitre 26

Behaviour Interactive aime rajouter de nouveaux personnages issus de la culture populaire horrifique dans Dead by Daylight, en puisant souvent du côté du cinéma ou d'autres jeux vidéo, mais le studio canadien n'oublie pas de créer de temps en temps des personnages inédits. Et pour le Chapitre 26, les joueurs vont pouvoir découvrir de nouveaux Tueur et Survivant.

Ce prochain contenu additionnel, intitulé Forgé dans le Brouillard, rajoutera ainsi le Chevalier, un Tueur en armure et équipé d'une grosse épée, ainsi que Vittorio Toscano, un Survivant à la recherche de la sagesse élusive. Au passage, les joueurs pourront découvrir La Place Dévastée, une nouvelle carte prenant place dans un village ravagé par le Chevalier et ses Gardes. Voici une présentation de ces personnages inédits :

Des tactiques machiavéliques

Le Chevalier est un commandant calculateur et un redoutable combattant, capable d’abattre quiconque se trouvant sur son chemin. Dès son plus jeune âge, le Chevalier a appris à manier les armes et a gagné l'allégeance éternelle de trois Gardes loyaux : le Carnifex, l’Assassin et le Geôlier. Gagnant en renommée pour ses exploits martiaux, il a accédé au rang de chevalier et s’est lancé dans une sombre campagne de domination.

Le Pouvoir du Chevalier, Guardia Compagnia, permet aux joueurs de créer un chemin de patrouille et d’invoquer un Garde contrôlé par intelligence artificielle, en laissant un Drapeau Standard en position. Une fois invoqué, ce Garde peut faire de la reconnaissance et patrouiller, chasser et poursuivre des Survivants, ou endommager des palettes et des génératrices. Lorsqu’un Survivant est repéré, le Garde poursuit sa proie pendant un temps limité ou disparaît lorsque sa cible est blessée. Le Survivant peut être plus malin que le Garde en restant en vie jusqu’à la fin du chronomètre de chasse, en libérant un autre Survivant ou en attrapant le Drapeau Standard lorsqu’il est activé.

Chaque Garde a son propre talent spécial, mais un seul Garde peut être utilisé à la fois. Les Survivants devront faire très attention aux allées et venues du Chevalier et de son allié. Des stratégies de survie, ou d’abattage, adaptées seront cruciales.

Gardien de secrets obscurs

Né dans une famille de seigneurs, Vittorio Toscano est un érudit à la recherche d'anciens secrets et de mystères. Il a une soif insatiable de connaissances et est animé par une quête inlassable pour apporter la paix, l'harmonie et l'ordre au monde. Après de nombreuses expéditions, Vittorio a rencontré le Chevalier. Si leur relation était initialement mutuellement bénéfique, les choses ont changé lorsque le Chevalier a révélé ses véritables intentions…