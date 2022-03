Dead by Daylight : Sadako sort du puits avec une vidéo et une collection de cosmétiques

Dead by Daylight aime bien rajouter des personnages issus de films horrifiques, et le Japon maîtrise parfaitement ce sujet. Comme annoncé le mois dernier, Sadako de la franchise Ring débarque dans le jeu multijoueur de Behaviour Interactive, les développeurs partagent aujourd'hui une nouvelle bande-annonce :

Le Chapitre Sadako Rising introduit donc une nouvelle Tueuse, Sadako en personne, vêtue de sa longue robe blanche et qui effraye ses victimes avec ses cheveux noirs cachant son visage. Les joueurs peuvent également retrouver un nouveau Survivant en la personne de Yoichi Asakawa, le petit garçon du film qui est désormais un biologiste marin, mais qui n'arrive toujours pas à se défaire de la malédiction de Sadako. Côté gameplay, il y a évidemment de nouvelles mécaniques introduites avec Sadako :

Le tout nouveau gameplay de Sadako offre aux Tueurs une approche totalement nouvelle pour sacrifier leurs victimes et oblige les Survivants à repenser complètement la façon dont ils échappent à leur bourreau. La nouvelle Tueuse débute chaque partie de façon indétectable et invisible. Lorsqu'elle est à proximité d'un Survivant, sa présence est révélée par intermittence seulement. Pour attaquer, Sadako peut se manifester à volonté ou prendre une forme matérielle en se projetant à travers l'un des nombreux téléviseurs du niveau. Ce faisant, Sadako se téléporte à l'emplacement du téléviseur et se manifeste, augmentant la progression de la Condamnation de tout Survivant à proximité. Lorsque le compteur de Condamnation d’un Survivant est complet, il peut être instantanément tué lorsqu'il est abattu.

Dave Richard, directeur créatif de Dead by Daylight, commente :

Les nouveaux Tueurs rejoignant la Brume doivent être amusants à jouer et amusants à affronter. En ce sens, je pense que nous nous sommes vraiment dépassés avec Sadako Rising. Qu'ils jouent en tant que Sadako ou en tant que Yoichi, les fans devront se méfier des nouvelles tactiques et techniques qui changeront leur façon d'attaquer ou de s'échapper.

Reiko Imayasu, productrice chez Kadokawa, rajoute :

Enfin, le jour est venu pour nous d'envoyer Sadako dans la Brume ! Elle est une tragique reine de l'horreur et Yoichi est désormais un adulte et un Survivant. L'équipe de Dead by Daylight a fait un excellent travail de continuation de l'histoire de Yoichi, et je pense que les années qui se sont écoulées depuis la création des personnages originaux avaient pour but de nous mener jusqu’ici. L’attente de sept jours, la télévision emblématique et l'intégration de la VHS s’intègrent d'une manière que seul Dead by Daylight aurait pu accomplir. Cette collaboration est sans aucun doute un nouveau départ pour la série Ringu/Sadako également. Je suis certaine que le monde entier tremblera également à la vue de la nouvelle tenue ultra rare pour Sadako. J'espère sincèrement que les fans survivront. Ma plus profonde gratitude va à toute l'équipe de Dead by Daylight pour cette collaboration !

En plus de ces deux personnages inclus dans le nouveau Chapitre, les joueurs peuvent retrouver la collection Sadako Rising, qui rajoute de nouveaux éléments cosmétiques pour personnaliser l'apparence de la Tueuse et le Survivant :

Disponible pour 1 485 Cellules d’ora, la tenue ultra rare Restes pourris pour Sadako présente la Tueuse à un stade avancé de décomposition alors qu'elle enfonce ses ongles dans le sol boueux et grimpe lentement sur la paroi du puits ;

La tenue très rare Voyage de recherche de Yoichi peut être achetée pour 1 080 Cellules d’ora. Elle comprend un short de sport, un bonnet jaune le coupe-vent qu'il portait en naviguant au large des côtes du sud du Japon à la recherche de réponses.

Tout cela est disponible dès maintenant dans Dead by Daylight sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch et Stadia. Vous pouvez retrouver le jeu en Special Edition à 21,99 € sur Amazon.