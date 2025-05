Dead by Daylight : Springtrap de FNAF est déjà disponible pour certains, voici tout ce qu'il faut savoir sur ce Tueur

Lors de l'évènement consacré au neuvième anniversaire de Dead by Daylight, Behaviour Interactive a fait plusieurs annonces, avec notamment une collection The Witcher, mais surtout l'arrivée de Springtrap, un Tueur issu de la franchise culte Five Nights at Freddy's. L'animatronique va venir terrifier les Survivants d'ici quelques jours, mais les joueurs peuvent déjà l'essayer via la version de test publique sur Steam. Pour les autres, les développeurs nous font les présentations.

Voici tout ce qu'il faut savoir sur Springtrap, le prochain Tueur de Dead by Daylight :

L’Animatronique





Bien que Five Nights at Freddy’s propose un vaste choix de personnages malveillants, Dead by Daylight présentera Springtrap, l’Animatronique, comme son nouveau tueur. Tout d’abord, Springtrap incarne l’un des méchants les plus ténébreux de la franchise, ce qui fait de lui un candidat tout trouvé pour le Brouillard, mais son inclusion marque en plus la toute première fois que Springtrap sera jouable dans un jeu.

Dans Dead by Daylight, le gameplay de Springtrap présente un tueur qui a pour spécialité de surveiller, de poursuivre et de terroriser les survivants de manière inattendue. Il brandit un énorme couteau à pizza, parfait pour épouvanter ses victimes, et une hache d’incendie qui lui sert de pouvoir.

La hache lancée crée une zone d’effet là où elle se plante, ce qui peut révéler les survivants au tueur. Plantez la hache dans le dos d’un survivant avec un lancer bien placé et ce survivant sera forcé de l’enlever lui-même ou de demander de l’aide à un allié. Si vous retirez la hache d’un survivant avec Springtrap, vous déclencherez alors un terrifiant sursaut de peur avec l’Animatronique qui hurlera au visage de la victime, et celle-ci sera automatiquement attrapée par le tueur, prête à se retrouver sur le crochet.

Portes et caméras de sécurité





Puisque ce ne serait pas Five Nights at Freddy’s sans passer au moins un petit moment dans le tristement célèbre Bureau de sécurité (qui n’a jamais offert une grande sécurité), l’équipe de Dead by Daylight a veillé à adapter cet élément clé pour le nouveau chapitre.

Lorsque Springtrap est sélectionné comme tueur d’une épreuve, 7 portes de sécurité apparaissent dans la carte. Les survivants et le tueur peuvent tous emprunter ces portes, traverser le bureau de sécurité et se téléporter vers n’importe quelle autre porte dans la carte. Si jamais Springtrap et un survivant se croisent dans le bureau, attendez-vous à d’autres sursauts de peur et à ce que le tueur s’empare immédiatement du survivant.

En tant que survivant, vous pouvez interagir avec les portes dans toute la carte pour accéder aux caméras qui les surmontent et passer de l’une à l’autre. Cette fonction vous sert à vérifier la présence de Springtrap, à le révéler aux autres survivants et à choisir par quelle porte sortir si vous décidez de pénétrer dans le Bureau de sécurité. Comme il se doit, les survivants devront gérer une batterie commune pour toutes les interactions avec les caméras et les portes. Springtrap n’est pas en reste, car il est capable de désactiver temporairement des caméras en frappant leur porte de sa hache.

Bienvenue à Freddy Fazbear’s





Un autre point fort du nouveau chapitre de Dead by Daylight se présente sous la forme de la nouvelle carte Freddy Fazbear’s Pizza, recréée pour le royaume de l’Entité dans toute sa gloire nostalgique.

En plus d’une zone extérieure qui propose davantage d’occasions de courses-poursuites palpitantes, les joueurs pourront explorer l’intérieur familier de la pizzeria. Le hall d’entrée, la cuisine, les coulisses et la salle à manger, avec un groupe complet d’animatroniques sur scène, ainsi que la salle de jeux sont décorés d’une manière inquiétante pour une fête d’anniversaire, et les sinistres déformations de l’Entité sont aussi présentes partout.

Et comme il se doit avec ce chapitre, les sursauts de frayeur et les œufs de Pâque abondent. Toutes sortes de surprises vous attendent à chaque coin et recoin de la carte, et les joueurs décidés à tout explorer doivent se préparer à ce que leur palpitant saute des battements s’ils en trouvent.

Les multiples visages de Springtrap





Le chapitre sortira le 17 juin et il sera accompagné de sa propre collection qui proposera plein d’allures pour Springtrap, tirées de l’histoire foisonnante de la franchise.

La tenue Légendaire Lapin jaune pour Springtrap, inspirée du film Five Nights at Freddy’s et déjà annoncée, ressemblera à l’acteur Matthew Lillard et elle comportera des répliques uniques enregistrées spécialement pour le jeu. L’autre allure principale de Springtrap sera la tenue Légendaire Glitchtrap, dont la première apparition remonte à Five Nights at Freddy’s: Help Wanted.

Les joueurs pourront aussi profiter de deux tenues Très rares pour l’Animatronique, dont Springtrap le clown et Springtrap toxique, tandis que tous les survivants originaux pourront s’emparer de maillots Freddy Fazbear’s Pizza dans le cadre de la collection.