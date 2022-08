Hooked on You : le jeu de drague avec les Tueurs de Dead by Daylight est disponible

Nous ne savons toujours pas ce qui est passé par la tête de Behaviour Interactive lorsqu'il a imaginé Hooked on You: A Dead by Daylight Dating Sim, mais voilà, le jeu de drague avec des Tueurs masqués est désormais disponibles sur PC. Le titre avait été présenté à l'occasion du sixième anniversaire de DbD.

Hooked on You est développé par Psyop, déjà derrière l'improbable I Love You, Colonel Sanders! A Finger Lickin’ Good Dating Simulator avec le patron moustachu de KFC. Mais cette fois, l'ambiance est un peu plus étrange, nous suivons un personnage amnésique se réveillant sur l'île du Meurtrier pour séduire quatre Tueurs en tenues de vacances, à savoir Le Piégeur, La Chasseuse, L'Esprit et Le Spectre, bien connus des joueurs de Dead by Daylight. Côté gameplay, c'est du roman visuel tout ce qu'il a de plus classique, voici une présentation de Hooked on You :

Une escapade tout compris Laissez-vous entraîner dans un jeu de drague mené par les choix, où les tueurs deviennent adorables, où il ne faut pas se fier aux apparences, et où vos fantasmes de Dead by Daylight peuvent enfin devenir réalité. Commandez un cocktail tropical, prenez une grande gorgée et étanchez cette soif. Soleil et ombre Saviez-vous que l’un des royaumes de l’Entité est une plage ? Très peu le savent. Explorez divers endroits, à la fois calmes et effrayants, dans cette île paradisiaque au bord de l’éternité. Courtisez différents personnages à chaque partie pour visiter de nouvelles zones passionnantes tout en profitant de brèves apparitions de visages familiers en cours de route. Si les regards pouvaient tuer Draguez quatre tueurs de Dead by Daylight, tous complètement différents, mais également attirants. Choisissez les mots justes pour les aider à dépasser leurs inhibitions, tout en débloquant des facettes profondément intimes de leurs personnalités. Débloquez plusieurs fins uniques pour chaque tueur, du grand amour passionné à l’amitié platonique, en passant par la haine implacable. Tout comme les vraies rencontres amoureuses ! Doigts baladeurs Faites vos preuves aux yeux de l’être aimé en maîtrisant une série de mini-jeux aguicheurs pour faire avancer l’histoire. Répondez à des questionnaires, chassez des trésors, découpez de la viande et plus encore, récoltez des louanges ou du mépris suivant votre performance.

Si jamais Hooked on You vous intéresse, personne ne vous jugera, sachez qu'en l'achetant, vous obtiendrez deux cadeaux exclusifs pour Dead by Daylight, dont le charme Cœur capturé et la tenue Survivant du surf, croquée par un requin, pour Jake Park. Vous pouvez sinon retrouver des produits dérivés de DbD sur Amazon.