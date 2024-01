Alan Wake est disponible dans Dead by Daylight, découvrez ses compétences lumineuses

Behaviour Interactive continue de rajouter des personnages jouables dans Dead by Daylight, son jeu d'horreur multijoueur au gameplay asymétrique. Cette semaine, c'est Alan Wake, héros des jeux éponymes de Remedy, qui débarque dans le Brouillard pour tenter de survivre à l'Entité.

Alan Wake est donc un Survivant jouable, introduit avec le Tome 18 : Révision, nouveau chapitre des Archives de Dead by Daylight. Les développeurs détaillent les compétences d'Alan et les nouveautés rajoutées avec ce nouveau Tome :

Compétences - L’art de l’écrivain :

Après avoir passé des années à écrire des romans policiers à succès, sans oublier les expériences éprouvantes qu’il a vécues à Bright Falls et dans l’antre noir, on peut dire qu’Alan en connaît un rayon en matière de survie. Il apporte sa riche expérience dans le Brouillard sous la forme de trois compétences. Tout comme dans les jeux Alan Wake, la lumière est la clé.

Sa première compétence, Champion de la lumière , augmente votre vitesse de mouvement lorsque vous allumez une lampe de poche. Si vous parvenez à aveugler un tueur, il souffrira de l’effet de statut Entrave, ce qui le ralentira temporairement.

, augmente votre vitesse de mouvement lorsque vous allumez une lampe de poche. Si vous parvenez à aveugler un tueur, il souffrira de l’effet de statut Entrave, ce qui le ralentira temporairement. Utilisez Bénédiction : Illumination pour créer un totem de bénédiction, permettant à tous les survivants proches de voir l’aura des générateurs et des coffres sur la carte. Quand vous avez allumé un totem de bénédiction, vous purifiez et bénissez les totems plus rapidement.

pour créer un totem de bénédiction, permettant à tous les survivants proches de voir l’aura des générateurs et des coffres sur la carte. Quand vous avez allumé un totem de bénédiction, vous purifiez et bénissez les totems plus rapidement. Il y a toujours une échéance qui vous attend au tournant. Sa troisième compétence, Échéance, s’active quand vous êtes blessé, augmentant la fréquence des tests d’habileté en soignant des survivants ou en réparant des générateurs. Si vous en ratez un, la pénalité est divisée de moitié.

Revivez des souvenirs enveloppés de mystère avec le Tome 18 : RÉVISION :



Quand les temps deviennent sombres, vos souvenirs sont parfois la seule chose à laquelle vous pouvez vous accrocher. Le Tome 18 : RÉVISION sort le 31 janvier pour épaissir l’intrigue.



Ce tome inclut de nouveaux souvenirs pour Alan Wake, le Lance-mort, et la Maison d’Arkham.

Progresser dans la faille et accomplir les nouveaux défis de jouabilité permet de déverrouiller des charmes, des tenues et bien plus encore pour plusieurs personnages, y compris des options de personnalisation de la carte de joueur Alan Wake et la tenue Côté plus obscur d’Alan avec la passe premium.

Nouvelles collections - Se mettre dans la peau du personnage :



Certains des looks les plus emblématiques d’Alan Wake font leur apparition dans Dead by Daylight. La tenue Alan Wake classique (très rare) présente Alan avec une coupe courte, le visage meurtri et un ensemble blazer-sweat à capuche. Les fans reconnaîtront cette tenue comme celle portée pendant la majorité du premier jeu Alan Wake, juste après l’incident qui déclenche son sombre voyage.

La tenue Bright Falls (très rare) offre un look plus décontracté pour Alan, avec une chemise à carreaux et un jean décontracté.

De plus, deux personnages préférés des fans de l’univers d’Alan Wake le rejoignent dans le Brouillard sous la forme de tenues légendaires. Avec les tenues Saga Anderson (légendaire) et Rose Marigold (légendaire), les joueurs pourront survivre aux parties mortelles de l’Entité en incarnant la talentueuse agente du FBI et la serveuse du café Oh Deer diner.

Les tenues Alan Wake classique et Saga Anderson seront disponibles à partir du 30 janvier. Les tenues Bright Falls et Rose Marigold seront disponibles à partir du 6 février.

Le chapitre Alan Wake de Dead by Daylight est maintenant disponible à l’achat sur toutes les plateformes compatibles.

Un événement unique à durée limitée – « Lights Out » :



Une carte plongée dans l’obscurité. Pas de compétences. Ni de rayon de terreur. Ni de marques d’éraflure. Oubliez tout ce que vous savez sur les parties de Dead by Daylight.

Le 7 février, Dead by Daylight lancera un modificateur spécial à durée limitée, « Lights Out », qui viendra ajouter une nouvelle couche terrifiante aux parties auxquelles vous êtes habitués. Les modificateurs sont de nouveaux ajustements au format des parties, qui offrent aux joueurs une expérience unique et passionnante.