Dead by Daylight dévoile son nouveau Tome 22, bonjour l'Angoisse

Dead by Daylight entame sa neuvième année et Behaviour Interactive continue de publier du contenu. Après le Chapitre Doomed Course en novembre dernier, puis la Collection Junji Ito en tout début d'année, le studio canadien lance aujourd'hui le Tome 22 : Angoisse. Au programme, des histoires à découvrir, mais également de nouveaux éléments cosmétiques dans des collections très appréciées des fans.

Voici tout ce qu'il faut savoir sur le Tome 22 : Angoisse de Dead by Daylight :

Âmes torturées





Entre les innombrables crochets à viande transperçant des cages thoraciques et les impitoyables Moris, le prix physique à payer dans une Épreuve de Dead by Daylight est exorbitant. Qu’y a-t-il de plus exorbitant encore ? Les ravages d’une éternité de souffrances et de désespoir infligés à l’esprit.

Le Tome 22 : ANGOISSE de Dead by Daylight plonge tête la première dans les ténèbres pour explorer ces thèmes et bien plus avec de nouveaux souvenirs pour le Fléau et Jane Romero. Suivez le Fléau tandis qu’il poursuit ses expériences pour mieux comprendre la sinistre nature d’une Saignée. Entretemps, Jane interviewe les parents des êtres perdus dans le Brouillard et découvre la portée de l’influence de l’Entité au-delà de son royaume.

Comme toujours, les récompenses abondent pour les cœurs vaillants qui s’aventureront dans la Faille. Les joueurs peuvent remporter une série de tenues qui incarnent le tourment des Épreuves, dont de mémorables tenues Ultra rares pour Jane Romero et la Chasseuse, ainsi que des ensembles pour David King, Renato et Thalita Lyra, le Fléau, l’Épidémie et le Chevalier.

Mode et Brouillard





Ailleurs, la collection Nouvel An lunaire de Dead by Daylight revient le 28 janvier pour ajouter une tenue accrocheuse rouge et or pour la Marchande de crânes.

Le 4 février, la collection Artistes du Brouillard s’agrandit une fois de plus avec deux nouvelles tenues de DuckieGrumpy, artiste de la communauté. Ces tenues pour Sable Ward et l’Inconnu plongent leurs racines dans l’univers des contes de fées et imaginent ces personnages comme un duo de livre de contes traditionnels.

Le 18 février verra l’arrivée d’une nouvelle mise à jour pour la collection Jours d’antan qui poursuit son exploration de moments clés dans les vies des personnages et présentera de nouvelles tenues pour Jake Park, les Jumeaux et le Lance-mort.

Enfin, la collection Iron Maiden ajoutera également quelques nouveautés le 25 février avec deux maillots pour les survivantes Sable Ward et Taurie Cain.