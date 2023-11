Dead by Daylight : la poupée la plus terrifiante du cinéma bientôt rajoutée dans un nouveau Chapitre

Pour Halloween, Behaviour Interactive avait rajouté dans Dead by Daylight Naughty Bear, un ourson tueur tiré d'une de ses vieilles licences, et qui prenait la forme d'un costume pour le Piégeur. La peluche toute mignonne est en fait un terrible psychopate, et les développeurs continuent sur le leur lancée, cette fois avec une franchise bien plus connue.

Chucky, la poupée tueuse possédée par un serial killer après un rituel vaudou dans le film Jeu d'Enfant, va débarquer dans Dead by Daylight grâce à un nouveau Chapitre, qui sera lancé à la fin du mois. La poupée Brave Gars sera évidemment un Tueur, et le personnage est déjà disponible sur PC via le serveur de test public (PTB). Cerise sur le gâteau, ses répliques grossières sont doublées par Brad Dourif, doubleur original de Chucky et comédien à la filmographie impressionnante (Le Seigneur des Anneaux, Alien, la résurrection, Deadwood, Dune, Blue Velvet, Mississippi Burning).

Côté gameplay, Chucky est capable de foncer vers l'avant pour surprendre les Survivants avec la capacité Haché Menu, la petite taille de la poupée lui permet de se faufiler discrètement sur la carte, notamment en sautant par les fenêtres ou en passant sous les palettes. Divers accessoires comme un bâton mortel et la télévision électrisante, issus des films, sont là pour varier les plaisirs. Charles Lee Ray, le serial killer original, est également présent sous la forme d'un esprit qui peut gêner les Survivants pendant qu'ils franchissent un obstacle ou réparent un générateur. Mathieu Côté, responsable des partenariats chez Behaviour Interactive, commente :

C'est un personnage que je n'aurais jamais cru pouvoir introduire dans la Brume en raison de sa taille. L'équipe s'est surpassée pour me prouver le contraire. Les joueurs vont se régaler - Chucky dans Dead by Daylight est vraiment l'expérience multijoueur d’horreur incontournable.

Bill Kispert, vice-président sénior et gestionnaire général du développement des affaires chez Universal Games and Digital Platforms, poursuit :

Nous savions que les amateurs de Dead by Daylight réclamaient Chucky dans le jeu et nous mourrions d'envie de transformer ce souhait en réalité. C'est le moment idéal pour Chucky de se déchaîner dans Dead by Daylight, tout en terrifiant le public dans la toute nouvelle saison de la série très divertissante et toujours choquante de USA & SYFY.

Jason Guzzo, concepteur du jeu pour Dead by Daylight, conclut :

Comme un tigre à l'affût, vous ne saurez jamais où se trouve Chucky qu'à sa guise ; une guise qui implique généralement un couteau et ses nombreuses armes de prédilection. Il ajoute au jeu une saveur amusante de sursauts, et ses répliques sont une touche d'humour noir. Ce fut un honneur absolu de l'ajouter à notre liste de Tueurs qui ne cesse de s'allonger.

En plus du Tueur Chucky, les joueurs vont évidemment pouvoir retrouver des tenues additionnelles dans la boutique, notamment le costume Brave Fille inspirée par Tiffany Valentine, la fiancée de Chucky et doublée par Jennifer Tilly, comme dans le film. Le Chapitre Chucky sera disponible le 28 novembre 2023 dans Dead by Daylight, vous pouvez retrouver le jeu en Special Edition sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.

