Dead by Daylight : le contenu d'une série Netflix culte enfin de retour

Dead by Daylight accueille très souvent du contenu issu d'autres licences, notamment des films d'horreur, mais également des séries populaires. Pendant très longtemps, les joueurs pouvaient acheter le Chapitre dédié à Stranger Things avec un Tueur, deux Survivants, une carte et des cosmétiques.

Mais voilà, ce contenu a été retiré il y a deux ans, sans doute suite à la fin du contrat reliant Behaviour Interactive et Netflix. Mais, à l'occasion du Stranger Things Day qui a eu lieu hier, le studio canadien a annoncé le retour de ce Chapitre dans Dead by Daylight. Les joueurs peuvent retrouver le Démogorgon, Nancy Wheeler et Steve Harrington, ainsi que la carte du Complexe souterrain. Mathieu Côté, responsable des partenariats chez Behaviour Interactive, commente :

Nous sommes ravis de renouveler cette collaboration avec Netflix, pour ramener le chapitre Stranger Things, y compris la Carte du Complexe souterrain du Laboratoire national de Hawkins, et le duo emblématique de Survivants composé de Nancy Wheeler, une aspirante journaliste téméraire, et de Steve Harrington, un ancien sportif du secondaire qui a le don de se mettre dans le pétrin. Nous espérons que les joueurs qui n'ont pas eu l'occasion de découvrir Stranger Things profiteront pleinement de cette expérience de jeu aujourd'hui.

En plus du contenu du Chapitre Stranger Things, les joueurs de DbD peuvent retrouver dans la boutique in-game tous les cosmétiques qui avaient été rajoutés à l'époque, dont la tenue Jonathan Byers ou le costume Scoops Ahoy pour Steve. Vous pouvez retrouver tout cela dès maintenant dans Dead by Daylight, des cartes PSN sont disponibles sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.