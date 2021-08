Dead by Daylight : le contenu Stranger Things va être retiré du jeu

En 2019, Dead by Daylight accueillait un Chapitre entièrement dédié à la série Stranger Things, rajoutant trois personnages et une carte. Depuis, des éléments cosmétiques ont même été rajoutés, mais il semblerait que le contrat liant Behaviour Interactive et Netflix touche prochainement à sa fin.

Le développeur canadien a en effet annoncé qu'à partir du 17 novembre prochain, le contenu Stranger Things sera supprimé de la boutique de Dead by Daylight. Les joueurs ne pourront donc plus acheter le Chapitre entier, les personnages de Nancy Wheeler, Steve Harrington et du Demogorgon, ni leurs éléments cosmétiques. La carte qui les accompagnait, le complexe souterrain sous le laboratoire d'Hawking, ne sera également plus jouable après cette date.

Outre la map, si vous avez déjà acheté ce contenu, rassurez-vous, vous pourrez le conserver et l'utiliser comme bon vous semble. D'ailleurs, Behaviour Interactive va lancer des promotions de -50 % sur les personnages entre le 18 août et le 17 novembre, ainsi que sur les skins entre le 18 août et le 8 septembre prochain. De plus, le Chapitre entier Stranger Things sera bradé à -60 % sur Steam, le PlayStation Store, le Microsoft Store, l'eShop et Stadia jusqu'au 1er septembre prochain, de même que la Stranger Things Edition sur Steam, le PlayStation Store, le Microsoft Store et la boutique Stadia. Si vous préférez une édition physique, Dead by Daylight Nightmare Edition, avec le Chapitre Stranger Things, est à 19,99 € sur Amazon.