Dead by Daylight : de nouvelles tenues sur le thème de Stranger Things lancées en vidéo

En 2019, Dead by Daylight a accueilli un contenu additionnel sur le thème de Stranger Things, permettant d'incarner le Demogorgon, Nancy Wheeler et Steve Harrington, avec une carte tirée du laboratoire de Hawking. Aujourd'hui, Behaviour Interactive lance un pack d'éléments cosmétiques pour ces personnages.

Les joueurs peuvent ainsi retrouver dans la boutique de Dead by Daylight la Moments of Growth Collection, qui comprend la tenue Days of Rose pour Nancy, le costume High School Hunk pour Steve et la skin Geo Mutation pour le Demogorgon, des vêtements et accessoires exhibés dans une nouvelle vidéo à retrouver ci-dessus.

Si vous n'avez pas le jeu, Dead by Daylight - Nightmare Edition, qui inclut le jeu et l'extension de base avec les personnages de Stranger Things, est vendu 39,99 € sur Amazon.