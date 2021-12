Dead by Daylight : la franchise Ring débarque dans le Chapitre 23, Sadako de la partie ?

Après l'introduction de Pinhead de Hellraiser et de 2 personnages originaux lors du Chapitre 22, Dead by Daylight s'apprête à collaborer avec une nouvelle franchise pour sa prochaine extension. Behaviour Interactive a en effet signé un partenariat avec l'éditeur nippon Kadokawa pour utiliser l'une des licences d'horreur les plus connues du Japon : Ringu, ou plus simplement Ring par chez nous.

À la base roman horrifique signé par Kōji Suzuki, Ring est devenu culte grâce à son adaptation cinématographique en 1998. Nous y découvrions Sadako, un démon au corps de femme et au visage masqué par de longs cheveux noirs qui désirait tuer sous 7 jours tous ceux qui visionnaient une vidéo macabre.

« L'importance de la franchise Ringu au Japon et son influence sur la culture à travers le monde sont indéniables. Avoir l'opportunité de plonger dans cette histoire légendaire en intégrant cette création dans Dead by Daylight est un immense honneur », a déclaré Mathieu Côté, directeur du jeu Dead by Daylight. « Ce nouveau chapitre donnera à nos joueurs quelque chose de profondément sombre et troublant, une véritable expérience angoissante qui ajoute à l'intensité déjà élevée de notre jeu. » « Nous sommes très enthousiastes à l’idée de collaborer avec Behaviour Interactif et l'équipe de Dead by Daylight. Nous ferons entrer l'une de nos figures les plus marquantes dans la Brume pour y déverser sa terreur et rivaliser avec les autres grands personnages qui la précèdent », a partagé Reiko Imayasu, productrice, Kadokawa Corporation. « Les fans devront se méfier, ce nouveau venu meurtrier les frappera immanquablement. D’ici là, ils ne peuvent qu’attendre et trembler. »

Ringu sera donc au cœur du Chapitre 23 de Dead by Daylight en mars 2022, et si le premier teaser est encore discret sur le contenu qui sera ajouté, nous pouvons d'ores et déjà espérer pouvoir chasser des Survivants avec Sadako sur une map inédite. Dead by Daylight est disponible à partir de 24,90 € sur Amazon.fr.