Dead by Daylight : le Chapitre 22 Portrait of a Murder et la collection Gel éternel lancés en vidéos

Behaviour Interactive l'avait annoncé il y a quelques jours, il vient de lancer aujourd'hui Portrait of a Murder, 22e Chapitre de Dead by Daylight qui introduit un nouveau Survivant, une nouvelle Tueuse et une carte inédite. Place à une nouvelle bande-annonce qui nous présente tout cela :

Les joueurs qui vont craquer pour Portrait of a Murder pourront ainsi découvrir Jonah Vasquez, décodeur à la CIA qui se retrouve emprisonné dans l'Entité, ainsi que Carmina Mora, une artiste chilienne ressuscitée par des corbeaux et capable de lancer ces derniers sur les Survivants afin de révéler leur position et leur infliger des dégâts. Tout le monde pourra également se rendre sur la carte Cimetière abandonné, inspirée du désert chilien et de l'art surréaliste. Dave Richard, directeur créatif de Dead by Daylight, rajoute :

Les oiseaux suscitant un sentiment de peur et de fascination très puissant depuis les débuts de l'histoire de l'horreur, l’Artiste est pour nous une nouvelle lettre d’amour au genre. Portrait of a Murder recrée très efficacement dans l'esprit des Survivants la détresse générée par l’idée d'être la proie d'une volée de corbeaux qui pourraient picorer leur chair à tout instant. Et pour ajouter encore plus de tension à ce sentiment de malaise, nous transportons les fans dans le monde le plus étrange et le plus cauchemardesque que nous ayons créé jusqu'à présent. Je n'aurais vraiment pas pu espérer un mariage plus parfait pour nos joueurs.

En plus de cela, les développeurs lancent la collection Gel éternel, permettant d'obtenir trois tenues très rares Rêverie hivernale pour l'Artiste, Apparition cristalline pour l'Esprit et Spectre des glaces pour Ghost Face. Chaque tenue est disponible contre 1 080 Cellules d'Ora dans la boutique, et vous pouvez retrouver une petite vidéo les présentant juste ici :

Enfin, Behaviour Interactive rappelle que Dead by Daylight va rejoindre cette semaine l'Epic Games Store avec du cross-play et de la cross-progression. Le titre sera offert pendant sept jours à son arrivée, et la plupart des DLC profiteront d'une réduction de 50 % jusqu'au 8 décembre prochain. Vous pouvez sinon retrouver le jeu sur consoles à 19,99 € sur Amazon en Special Edition.