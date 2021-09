Dead by Daylight : Pinhead de Hellraiser rajouté avec un autre Cénobite

Behaviour Interactive l'avait teasé puis officialisé il y a quelques jours, Pinehead de Hellraiser débarque dans Dead by Daylight. Le Cénobite créé par Clive Barker rejoint donc les autres Tueurs du jeu d'horreur multijoueur au gameplay asymétrique, aucun Survivant ne l'accompagne, mais un pack permet de le transformer en une autre créature infernale.

Avec la Hellraiser Collection, les joueurs peuvent en effet obtenir le Legendary Set changeant Pinhead en Chatterer, autre Cénobite de l'univers Hellraiser au visage défiguré qui a sans doute inspiré le monstre de Resident Evil 3: Nemesis. Une Very Rare Outfit est également proposée pour Pinhead, The Hell Priest, le rendant encore plus impressionnant avec sa large armure. Comptez 1 485 Auric Cells pour Chatterer et 720 Auric Cells pour The Hell Priest.

Pour en revenir à Pinhead, ce dernier dispose de pouvoirs octroyés par le Léviathan, entre plaisir et souffrance façon BDSM, dont le Summons of Pain qui fait apparaître des chaînes pour accrocher et ralentir le Survivant visé, et le Cube des Lamentations est évidemment présent. Laissée au sol, la boîte génère des chaînes qui poursuivent le Survivant, il faut la ramasser pour résoudre un puzzle et arrêter leur course. Sauf que pendant ce temps, Pinhead voit la localisation du Survivant et peut se téléporter près de lui.

Le Chapitre Hellraiser est disponible dans Dead by Daylight contre 4,99 € sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et Google Stadia, et il arrivera d'ici la fin de l'année dans Dead by Daylight Mobile sur iOS et Android. Les développeurs rappellent au passage que le jeu est actuellement en promotion sur les différentes boutiques, avec des réductions jusqu'à -50 % sur le jeu de base et des DLC, -30 % sur l'Ultimate Edition et -20 % sur des packs d'extensions.