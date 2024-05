Dead by Daylight : un Chapitre dédié à un jeu de rôle culte annoncé et détaillé

Behaviour Interactive a organisé cette semaine une longue présentation célébrer le huitième anniversaire de Dead by Daylight, son jeu d'horreur multijoueur au gameplay asymétrique. Le studio canadien a notamment présenté le prochain Chapitre de DbD, qui sera en collaboration avec un jeu de rôle sur table culte.

Behaviour Interactive présente en effet le Chapitre Dungeons & Dragons, qui célébrera les 50 ans du jeu de rôle. Comme toujours, les joueurs retrouveront un Tueur, une Survivante, une carte et de nouvelles mécaniques de gameplay. Ce Chapitre D&D nous emmènera dans les Ruines oubliées, alors que la Liche Vecna va traquer les Survivants, dont les bardes Baermar Uraz et Aestri Yazar. Voici ce qui attend les joueurs de Dead by Daylight :

Un tyran éternel L’Indicible. Le Seigneur de la Tour Putride. Le Maître des Secrets. Peu osent prononcer son véritable nom. La soif de Vecna pour les connaissances ténébreuses le mena dans de nombreux royaumes étranges, mais un indice trouvé par un serviteur alluma une nouvelle obsession. Cet indice évoquait une terre inconnue. Un royaume de brouillard, foyer d’une énergie incroyablement ténébreuse. Fermement décidé à conquérir ce pouvoir, Vecna passa d’innombrables nuits obnubilé par la manière dont il pourrait s’en servir. Lorsqu’il trouva enfin un moyen d’y accéder, c’est-à-dire lorsque le Brouillard vint, son exaltation fut à son comble. Il avait conquis et gouverné d’innombrables royaumes avant, pourquoi celui-ci serait-il différent ? Vecna ne connaît pas la peur, car il détient les Chapitres interdits. Avec ce livre et au sein du royaume de l’Entité, il peut jeter 4 sortilèges. Vol lui donne la vitesse du vol pendant un bref instant, lui permettant de franchir les obstacles sur son chemin.

lui donne la vitesse du vol pendant un bref instant, lui permettant de franchir les obstacles sur son chemin. Volée des damnés fait apparaître des entités spectrales traversant les obstacles et blessant toute personne qu’ils frappent.

fait apparaître des entités spectrales traversant les obstacles et blessant toute personne qu’ils frappent. Main de mage crée une main fantomatique effroyable qui effectue des tâches comme retenir et bloquer les palettes.

crée une main fantomatique effroyable qui effectue des tâches comme retenir et bloquer les palettes. Sphère de dissipation crée une zone d’effet sphérique mobile qui révèle les survivants et désactive leurs objets magiques. Inspirations bardiques Que serait le monde sans les ténèbres pour contraster la lumière ? De quoi pourrait-on chanter hormis du délicat équilibre entre le bien et le mal ? Les joueurs pourront choisir entre Aestri Yazar, une Elfe, et Baermar Uraz, un Humain, pour former la Troupe et les mener vers leur aventure finale. Alors que les forces du mal se mettaient mystérieusement à disparaître du pays, les Bardes surent qu’ils devaient en découvrir la cause. Leur périlleux périple les mena jusqu’à la Tour putride. Rassemblant le courage nécessaire à un possible affrontement avec l’archiliche Vecna, ils se retrouvèrent contre toute attente face à un Brouillard noir. Que vous choisissiez d’incarner Aestri ou Baermar, ils se jettent dans la mêlée avec 3 compétences uniques. Illusion du miroir génère un double statique du survivant devant un totem, un coffre, un générateur ou une porte de sortie pour une durée limitée.

génère un double statique du survivant devant un totem, un coffre, un générateur ou une porte de sortie pour une durée limitée. Inspiration bardique inspire les autres par un numéro stimulant. Jetez un d20 et les autres survivants auront un bonus aux tests d’habileté en fonction du résultat du jet.

inspire les autres par un numéro stimulant. Jetez un d20 et les autres survivants auront un bonus aux tests d’habileté en fonction du résultat du jet. Lorsque vous ne bougez pas, Vision immobile vous fait voir brièvement les auras de tous les générateurs, totems et coffres à proximité. Entrez dans le Donjon Les Ruines oubliées, une nouvelle Carte palpitante, constituent le cadre de cette aventure. C’est là que Vecna a établi son domaine pendant ses recherches sur les mystères du royaume. Soyez courageux, voyageurs, sous les ruines d’une tour dévastée gît un repaire souterrain de terribles expériences et d’effroyables secrets. Un jet de dé De nouveaux outils sont disponibles pour combattre ce mal. Lorsque vous affrontez Vecna, 7 coffres sont éparpillés à travers la carte. Emparez-vous de leur butin et gagnez de fabuleux pouvoirs. Pour ouvrir un coffre, l’aventurier doit jeter un d20. Si vous obtenez un 2 ou un 3, vous trouverez un objet habituel de Dead by Daylight. Si vous obtenez de 4 à 19, toutefois, vous trouverez un objet magique, à savoir des bottes ou bien des gantelets, dont vous vous équiperez automatiquement. Chaque objet magique donne à son porteur une capacité conçue pour contrer un des sortilèges de Vecna. Obtenir un 20, qui est un succès critique, octroie un puissant objet magique pouvant être utilisé comme une compétence. L’Œil de Vecna permet à l’utilisateur de disparaître pendant un bref instant après être sorti d’un casier.

permet à l’utilisateur de disparaître pendant un bref instant après être sorti d’un casier. La Main de Vecna permet à l’utilisateur de se téléporter d’un casier à l’autre. Certes, ce sont des objets de pouvoir, mais le pouvoir a toujours un prix. Chaque fois que l’un d’eux est utilisé, l’utilisateur perd un état de santé, alors choisissez votre moment avec soin. Quant aux aventuriers malchanceux qui obtiennent 1 au dé, une très mauvaise surprise les attend.

Les joueurs sur PC peuvent déjà découvrir Dead by Daylight: Dungeons & Dragons via Steam et la build de test publique, mais la date de sortie de la version finale de ce Chapitre est fixée au 3 juin 2024 sur PC, PlayStation, Xbox et Switch. Une bande-annonce est disponible ci-dessus, ainsi que des images sur la seconde page. Vous pouvez retrouver DbD: Special Edition à partir de 18,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.