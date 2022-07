Dead by Daylight : 10 superbes skins L'Attaque des Titans ajoutées au jeu et un Charme gratuit à récupérer dès maintenant

Les fans de L'Attaque des Titans attendent impatiemment la fin de l'adaptation en anime, prévue pour 2023. D'ici là, la licence continue de vivre, notamment dans le milieu des jeux vidéo : une collaboration avait eu lieu avec Call of Duty: Vanguard, place désormais à un partenariat de grande ampleur avec Dead by Daylight.

Il y aura ainsi 10 tenues exclusives inspirées de Shingeki no Kyojin à acheter dans la boutique, basées sur des personnages clés : vous pourrez débloquer une skin d'Eren pour Dwight Fairfield, une de Mikasa pour Yui Kimura, une de Levi pour Jake Park, une d'Annie pour Meg Thomas, une d'Armin pour Felix Richter, une d'Historia pour Kate Denson, une de Hange pour Zarina Kassiri, une de Kenny pour Ace Visconti, une du Titan Cuirassé pour L'Oni, et une du Titan Marteau d'Armes pour L'Esprit. Les 8 tenues des Survivants seront classées Très Rares et celles des Tueur comme Ultra Rares.

« Les visuels et l'histoire de cet animé légendaire ont eu un effet significatif sur beaucoup d'entre nous et nous sommes ravis d'introduire des objets cosmétiques tirés de cet univers acclamé par la critique », explique Dave Richard, directeur créatif pour Dead by Daylight. « C'est l'une des Collections les plus fournies avec 10 Tenues conçues pour les Tueurs et les Survivants. Notre approche pour transposer le design emblématique 2-D de l'animé dans notre univers en 3-D a représenté tout un défi puisque nous voulions honorer la direction artistique d'origine tout en restant fidèles à l'essence de Dead by Daylight. Nous sommes extrêmement fiers de cette Collection et nous espérons que les fans en profiteront pleinement. »

« Lorsque nous développons des objets cosmétiques dans le jeu, nous considérons chaque Tenue comme l'occasion de raconter une histoire. Les Tenues sont des représentations visuelles du légendaire et de l'histoire propres à chaque personnage », dit Xavier Etchepare, directeur artistique pour Dead by Daylight. « La Collection L'Attaque des Titans est le fruit d'un mariage étonnant entre les réalités et les genres. Nous nous sommes demandé comment nos personnages réagiraient sur l'île du Paradis. À qui ressembleraient-ils le plus ? »

« Une Tenue est comme un polaroid- un moment de la vie d'un personnage immortalisé. Nous avons fouillé très loin dans le passé de chaque personnage pour que la Tenue reflète le mieux possible ses valeurs et ses émotions », explique Rose Li, gestionnaire de projets responsable de la boutique du jeu. « Par exemple, la veste d'Historia, telle que portée par Kate, a été choisie pour refléter sa gentillesse, alors qu'elle est portée dans l'animé pour aller visiter un orphelinat. Nous avions beaucoup d'autres options de Tenues pour Kate, mais nous voulions refléter cette valeur intrinsèque qu'elle partage avec Historia Reiss. La Collection recèle plein de détails semblables. »