L'Attaque des Titans : une 3e partie annoncée pour la Saison Finale, avec une période de sortie très lointaine

Nous sommes le dimanche 3 avril 2022, tandis que le Japon est déjà passé au lundi 4, et c'est donc ce jour qu'a été (ou va être) diffusé le 12e et dernier épisode de L'Attaque des Titans Saison Finale Partie 2. Que vous ayez déjà lu le manga ou suiviez simplement l'anime, vous vous doutiez bien qu'il était impossible de conclure l'histoire avec ces 25 minutes, mais le mystère restait total quant aux plans de MAPPA et des ayants droit de la licence pour proposer la fin du récit sur nos écrans. La réponse est tombée à la suite de la diffusion japonaise, aussi satisfaisante que frustrante pour les fans.

Fort heureusement, les tomes 33 et 34, regroupant les chapitres 131 à 139, ne vont pas donner lieu à un long-métrage, ce qui aurait été contraignant pour en profiter en même temps que nos amis du pays du Soleil-Levant. Oui, c'est bel et bien une 3e partie de cette Saison Finale que nous pourrons découvrir via les services de streaming habituels et qui sera diffusée sur la NHK au Japon à compter de 2023 ! Et c'est donc là que le bat blesse, puisqu'il va falloir patienter jusqu'à l'année prochaine, sans plus de précision, pour découvrir si oui ou non les anciens membres du Bataillon d'Exploration et leurs alliés de Mahr vont parvenir à stopper le Grand Terrassement.

Shingeki no Kyojin The Final Season a pour rappel débuté sa diffusion à l'été 2020 avec sa première partie et le manga a pris fin en avril 2021, cela commence donc à faire long pour les anime only, sans parler du fait que le terme de saison finale a pour le coup été très mal choisi. La hype de voir ces ultimes évènements de l'œuvre prendre vie sur nos écrans devrait tout de même rester présente. Un court teaser ne montrant rien d'autre que le groupe de protagoniste dans l'empreinte d'un Titan des murs a été partagé pour l'occasion, ainsi qu'une illustration où figure également en son centre Eren Jäger.

Si vous ne souhaitez pas attendre près d'un an voire plus pour découvrir L'Attaque des Titans Saison Finale Partie 3, les mangas aux éditions Pika sont en vente à la Fnac au prix de 6,95 € l'unité (tomes 33 et 34).